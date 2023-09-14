الأرصاد: انتهاء العاصفة دانيال (شاهد)

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن أسطورة العاصفة دانيال انتهت على الأراضي المصرية.

وأضافت "شاكر" خلال تصريحاتها عبر فضائية : dmc""، اليوم الخميس، أنه لا يوجد أي تأثير سلبي على مصر من أي ظواهر جوية في دول أخرى.

مدينة البيضاء شهدت أكبر كمية أمطار على مستوى المدن الليبية

وأشارت إلى أن العاصفة دانيال عبارة عن منخفض جوي أثرت على دولة اليونان وغرب دولة تركيا لمدة 3 أيام، وأسفرت عن تعرض اليونان إلى فيضانات.

وواصلت شاكر أن العاصفة عندما وصلت إلى ليبيا بعد خروجها من اليونان كانت طاقتها هائلة واكتسبتها من البحر المتوسط، حيث أن الحرارة المرتفعة أدت لارتفاع درجة حرارة البحر المتوسط مما أدى إلى شدة العاصفة على ليبيا.

وأكملت أن مدينة البيضاء شهدت أكبر كمية أمطار على مستوى المدن الليبية، حيث تعادل كمية أمطار تسقط على دول على مدار العام، لافتة إلى أن العاصفة أدت إلى انقسام مدينة درنة إلى نصفين وانهيار سدين مما أسفر عن وقوع مئات الضحايا فضلا عن المفقودين.