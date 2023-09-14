مالي تلغي احتفالات عيد الاستقلال بعد الهجمات

ألغى المجلس العسكري الحاكم في مالي، الاحتفالات المقررة بمناسبة ذكرى استقلال البلاد التي تحتفل بها البلاد في 22 سبتمبر.

وفي العام الماضي، حضر القائد العسكري الحاكم في غينيا العرض العسكري الذي تم تنظيمه بمناسبة احتفالات الذكرى الثانية والستين لاستقلال مالي.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء، أمر القائد العسكري في مالي الحكومة بتخصيص الأموال المقررة لاحتفالات هذا العام لمساعدة ضحايا سلسلة الهجمات الأخيرة وعائلاتهم.

كما ناقش المجلس إمكانية تعبئة جنود الاحتياط.

تجدد النشاط العسكري للانفصاليين الطوارق

ويتزامن الإعلان عن ذكرى الاستقلال "الرصينة" مع تجدد النشاط العسكري للانفصاليين الطوارق، وسلسلة من الهجمات المنسوبة بشكل أساسي إلى مجموعة دعم الإسلام والمسلمين، وهي تحالف جهادي مرتبط بتنظيم القاعدة.

وشنت جماعات انفصالية مسلحة من الطوارق، الثلاثاء، هجوما على مواقع الجيش في بلدة بوريم، التي قال الجيش إنه صدها.

وقدم الجانبان تقارير متناقضة عن الأحداث، لكن كلاهما أفاد بمقتل العشرات.

وأدى هجوم على قارب ركاب في نهر النيجر، ألقي باللوم فيه على الجهاديين، إلى مقتل عشرات المدنيين الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الأحداث على خلفية الانسحاب المستمر لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي.

وغرقت مالي في اضطرابات في عام 2012 بعد اندلاع تمرد انفصالي وإسلامي في الشمال.

وقال مجلس الوزراء إن غويتا أعرب عن "حزنه العميق" إزاء الخسائر الناجمة عن "الهجوم الوحشي والهمجي على القارب (و) الاعتداءات على المعسكرات في بلدات بامبا وجاو وبوريم".

وكانت هذه أول تصريحات علنية له بشأن الهجوم على القارب.