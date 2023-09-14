مصرع اثنين وإصابة 42 ليبيًا في حادث تصادم بمطروح

وتستمر المصائب الليبية في التوالي، بعد عاصفة دانيال التي أسقطت آلاف الضحايا، وشهد طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، مساء اليوم، حادث تصادم بين أتوبيس سياحي وسيارة نقل محملة بالاسمنت، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 42 آخرين، جميعهم من الجنسية الليبية.

الأتوبيس كان في طريقه إلى ليبيا لنقل مواطنين ليبيين

وأوضحت مصادر أمنية أن الحادث وقع بالكيلو 58 بالطريق الساحلي، وأن الأتوبيس كان في طريقه إلى ليبيا لنقل مواطنين ليبيين للوقوف بجانب أقاربهم في أحداث درنة.

وأشارت المصادر إلى أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى رأس الحكمة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وجارٍ نقلهم إلى المستشفيات المتخصصة.

ولقي ما لايقل عن 5300 شخص مصرعهم حتى الآن في الفيضانات المروعة التي ضربت مدينة درنه الليبية، ونحو 10 آلاف شخص على الأقل في عداد المفقودين، بينما شرد نحو 30 ألفا آخرين، وفقا لإحصاءات مكتب منظمة الأمم المتحدة للمهاجرين في ليبيا.