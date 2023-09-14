ليبيا تدفن الآلاف في مقابر جماعية بعد الفيضانات

قال مسؤولون، الخميس، إن مدينة درنة الليبية دفنت آلاف الأشخاص في مقابر جماعية، في حين قامت فرق البحث بتمشيط الأنقاض التي خلفتها الفيضانات المدمرة، وقال رئيس بلدية المدينة إن عدد القتلى قد يصل إلى ثلاثة أضعاف.

جرف الطوفان عائلات بأكملها ليلة الأحد وكشف عن نقاط الضعف في الدولة الغنية بالنفط الغارقة في الصراع منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالديكتاتور معمر القذافي الذي حكم البلاد لفترة طويلة،ـ وأكد مسؤولو الصحة وفاة 5500 شخص، ويقولون إن 9000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين.

وفيما يلي نظرة على آخر التطورات.

ماذا حدث في ليبيا؟

تسببت عاصفة دانيال، وهي عاصفة قوية بشكل غير عادي في البحر الأبيض المتوسط، في فيضانات مميتة في بلدات في جميع أنحاء شرق ليبيا، لكن درنة كانت الأكثر تضرراً. وبينما ضربت العاصفة الساحل ليلة الأحد، قال السكان إنهم سمعوا انفجارات مدوية عندما انهار سدان خارج المدينة. جرفت مياه الفيضانات وادي درنة، وهو الوادي الذي يخترق المدينة، مما أدى إلى تحطم المباني وجرف الناس إلى البحر.

وقال مسؤول بالأمم المتحدة يوم الخميس إنه كان من الممكن تجنب وقوع معظم الضحايا.

وقال رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس للصحفيين في جنيف: "لو كانت هناك خدمة أرصاد جوية تعمل بشكل طبيعي، لكان بإمكانهم إصدار التحذيرات. لكانت سلطات إدارة الطوارئ قادرة على تنفيذ عملية الإخلاء".

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المركز الوطني للأرصاد الجوية أصدر تحذيرات قبل 72 ساعة من الفيضانات، وأبلغ جميع السلطات الحكومية عبر البريد الإلكتروني وعبر وسائل الإعلام.

وحذر المسؤولون في شرق ليبيا الجمهور من العاصفة القادمة لكنهم لم يشروا إلى أن السدود قد تنهار أو يقدموا خطة إخلاء.

كيف يؤثر الصراع في ليبيا على الكارثة؟

ويعكس الدمار المذهل شدة العاصفة، ولكنه يعكس أيضاً مدى ضعف ليبيا. لقد تم تقسيم ليبيا الغنية بالنفط بين حكومتين متنافستين خلال معظم العقد الماضي – واحدة في الشرق، والأخرى في العاصمة طرابلس – وكانت إحدى النتائج هي إهمال البنية التحتية على نطاق واسع.

تم بناء السدين اللذين انهارا خارج درنة في السبعينيات تقرير من إحصائية تم بناء السدين اللذين انهارا خارج درنة في السبعينيات.

وقال تقرير صادر عن وكالة تدقيق تديرها الدولة في عام 2021 إن السدود لم تتم صيانتها على الرغم من تخصيص أكثر من مليوني يورو لهذا الغرض في عامي 2012 و2013.

واعترف رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة، ومقره طرابلس، بقضايا الصيانة في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الخميس، ودعا المدعي العام إلى فتح تحقيق عاجل في انهيار السدود.

جلبت الكارثة لحظة نادرة من الوحدة، حيث سارعت الوكالات الحكومية في جميع أنحاء البلاد لمساعدة المناطق المتضررة.

بينما تقود حكومة شرق ليبيا ومقرها طبرق جهود الإغاثة، خصصت الحكومة الغربية ومقرها طرابلس ما يعادل 412 مليون دولار لإعادة الإعمار في درنة وغيرها من البلدات الشرقية، وأرسلت جماعة مسلحة في طرابلس قافلة محملة بالمساعدات الإنسانية.

ماذا يحدث اليوم؟

وقال وزير الصحة في شرق ليبيا عثمان عبد الجليل إن مدينة درنة بدأت في دفن موتاها، معظمهم في مقابر جماعية.

وقال الوزير إنه تم دفن أكثر من 3000 جثة بحلول صباح الخميس، في حين لا تزال عملية دفن 2000 جثة أخرى جارية. وقال إن معظم القتلى دفنوا في مقابر جماعية خارج درنة، بينما تم نقل آخرين إلى البلدات والمدن القريبة.

وقال عبد الجليل إن فرق الإنقاذ ما زالت تفتش المباني المدمرة في وسط المدينة، ويقوم الغواصون بتمشيط البحر قبالة درنة.

ومن الممكن أن يتم دفن أعداد لا حصر لها تحت انجرافات الطين والحطام، بما في ذلك السيارات المقلوبة وقطع الخرسانة التي يصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار (13 قدمًا). ويكافح رجال الإنقاذ لجلب المعدات الثقيلة حيث جرفت الفيضانات أو أغلقت الطرق المؤدية إلى المنطقة.

كم عدد الأشخاص الذين قُتلوا؟

وقدرت السلطات الصحية عدد القتلى في درنة بـ 5500 حتى صباح الخميس. وقال أسامة علي، المتحدث باسم مركز الإسعاف في شرق ليبيا، إنه من المرجح أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار عمليات البحث، وما زال ما لا يقل عن 9000 شخص في عداد المفقودين.

وأضاف "قد لا يتم العثور على بعض الجثث، خاصة تلك التي جرفتها المياه إلى البحر".

وأشار مسؤولون محليون إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى بكثير مما تم الإعلان عنه. وفي تصريحات لقناة العربية المملوكة للسعودية، قال عمدة درنة عبد المنعم الغيثي إن العدد قد يرتفع إلى 20 ألفاً نظراً لعدد الأحياء التي جرفتها المياه.

وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في ليبيا إن عدد القتلى قد يصل إلى 7000 شخص بسبب عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين. ولم يكن المسؤول مخولا بإحاطة وسائل الإعلام وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وقال وزير الصحة إن العاصفة أدت أيضا إلى مقتل نحو 170 شخصا في أجزاء أخرى من شرق ليبيا، بما في ذلك بلدات البيضاء وسوسة وأم الرزاز والمرج.

ومن بين القتلى في شرق ليبيا ما لا يقل عن 84 مصريا، تم نقلهم إلى وطنهم يوم الأربعاء. وجاء أكثر من 70 شخصًا من قرية واحدة في محافظة بني سويف الجنوبية. وقالت وسائل إعلام ليبية أيضا إن عشرات المهاجرين السودانيين قتلوا في الكارثة.

هل تصل المساعدة إلى الناجين؟

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن الفيضانات أدت أيضا إلى نزوح ما لا يقل عن 30 ألف شخص في درنة، واضطر عدة آلاف آخرين إلى مغادرة منازلهم في بلدات شرقية أخرى.

وألحقت الفيضانات أضرارا أو دمرت العديد من الطرق المؤدية إلى درنة، مما أعاق وصول فرق الإنقاذ الدولية والمساعدات الإنسانية. وتمكنت السلطات المحلية من تطهير بعض الطرق، وتمكنت القوافل الإنسانية خلال الـ 48 ساعة الماضية من دخول المدينة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس إنها قدمت 6000 كيس جثث إلى السلطات المحلية، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والغذائية وغيرها من الإمدادات التي تم توزيعها على المجتمعات المتضررة بشدة. وقد خصص مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 10 ملايين دولار من أموال الطوارئ ويدعو إلى تقديم دعم إضافي.

وبدأت المساعدات الدولية بالوصول في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى بنغازي، على بعد 250 كيلومترا (150 ميلا) غرب درنة. وأرسلت مصر والجزائر وتونس المجاورة فرق إنقاذ ومساعدات، كما فعلت تركيا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة. كما أرسلت المملكة المتحدة وألمانيا إمدادات.

وقال الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة سترسل أموالاً إلى منظمات الإغاثة وتنسق مع السلطات الليبية والأمم المتحدة لتقديم دعم إضافي.