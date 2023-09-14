سفير مصر في رام الله يلتقي رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

التقى السفير إيهاب سليمان، سفير مصر لدى فلسطين، مع رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، حيث ناقشا آخر التطورات السياسية في فلسطين والمنطقة.

وأعرب الطرفان عن تضامنهما مع الشعبين المغربي والليبي الشقيقين، إثر الكوارث الطبيعية التي وقعت في البلدين من زلازل وأعاصير وفيضانات.

الأولوية التي توليها القيادة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية

وأكد السفير المصري على الأولوية التي توليها القيادة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية، وحل الدولتين القائم على مبادئ الشرعية الدولية.

كما استعرض جهود مصر في عدد من الملفات الرئيسة، بما في ذلك جهود إحياء عملية السلام، وكذلك تلك المتعلقة بالتهدئة في الأراضي الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني.

من جانبه، أشاد فتوح بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وبالعلاقات المتميزة والتنسيق الدائم والمستمر بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي ومحمود عباس، ومؤكداً على دور مصر الريادي والقومي تجاه القضية الفلسطينية والقضايا العربية.