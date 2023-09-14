انجاز جديد لمستشفيات جامعة أسيوط .. استخدام المسح البوزيتروني وفحص F18 PSMA

أعلنت مستشفيات جامعة أسيوط، عن توفير خدمة فحص F18 PSMA الجديدة والمتقدمة لمرضى أورام البروستاتا في منطقة صعيد مصر. بفضل هذه الخدمة، يمكن للمرضى الاستفادة من الفحص بدون الحاجة إلى السفر إلى القاهرة.

تأتي هذه الخدمة الحصرية بوحدة الطب النووي في المستشفى الجامعي الرئيسي، تحت إشراف الدكتور سمير شحاته رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي والدكتور وليد دياب مدير الوحدة. يعتبر هذا الفحص الأول من نوعه في صعيد مصر، ويسهم في تسهيل إجراءات تشخيص وعلاج مرضى أورام البروستاتا بشكل أكثر كفاءة وفعالية،بجانب فحص F18 PSMA، تقدم مستشفيات جامعة أسيوط خدمة المسح البوزيتروني الذي يساعد في تحديد حيوية عضلة القلب.

ويتم استمرار العمل بعدد من الفحوصات الأخرى مثل المسح الذري على الجسم كله باستخدام مادة FDG، ومسح ذري على الكليتين، ومسح ذري على العظام، ومسح ذري على الغدة الدرقية والغدة الجار درقيه، ومسح ذري على القلب، ومسح ذري على المعدة.

وتهدف جامعة أسيوط من خلال تقديم هذه الخدمات الطبية المتميزة إلى تحسين رعاية المرضى وتأمين الخدمات اللازمة للمجتمع المحلي في صعيد مصر. يتم تنفيذ هذه الخدمات تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

ويعكس توفير فحص F18 PSMA والمسح البوزيتروني لتحديد حيوية عضلة القلب استراتيجية جامعة أسيوط في تطوير قدراتها الطبية وتقديم أحدث التقنيات في مجال الرعاية الصحية. يعد هذا الانجاز إضافة هامة إلى قائمة الخدمات المتقدمة التي تقدمها المستشفيات الجامعية في صعيد مصر، ويجعلها وجهة مرجعية للمرضى الذين يبحثون عن رعاية طبية عالية الجودة ومتخصصة.