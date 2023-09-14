المركز الإعلامي في أسيوط يحتاج للصيانة.. تضليل متعمد للجمهور

تشير آراء بعض القراء في محافظة أسيوط إلى وجود تضليل متعمد من قبل المركز الإعلامي لمحافظة أسيوط، إذ يتم نشر أخبار أو أحداث قد يكون قام بها الواء عصام سعد محافظ أسيوط في يوم ما قبل إرسالها للصحف، وبالإضافة إلى ذلك، يتم المركز الإعلامي للمحافظة بنشر صور المحافظ في نفس الخبر دون مراعاة الدقة والتفاصيل الصحيحة في الصور، حيث يتم إضافة صور المحافظ دون مراعاة الدقة والمصداقية ويمكن أن يظهر المحافظ بأكثر من قميص أو تي شيرت وقد يؤدي هذا الأمر إلى تشويه صورة محافظ اسيوط

صورة السيد محافظ اسيوط بقمصان مختلفة في منشور واحد

ويبدو أن مهمة بعض المراسلين في الصحف تقتصر على نشر الأخبار الرسمية الصادرة من المركز الإعلامي وملاحقة المسئولين الحكوميين بغض النظر عن مصدر ودقة تلك الأخبار وهذا بدلاً من التركيز على البحث عن الحقيقة

ويشير بعض المراسلين إلى أنهم مضطرون لنشر الأخبار الرسمية فقط ولا يمارسون دورًا استقصائيًا حقيقيًا. وقد يعتقد البعض أن هذا التضليل يستند إلى توجيهات وتعليمات تلقاها المركز الاعلامي من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

في هذا السياق، تشير آراء القراء إلى أهمية دور الصحافة في البحث عن الحقيقة وتوفير معلومات موثوقة للجمهور. ويجب على الصحفيين أن يكونوا مستقلين وشفافين في تغطية الأخبار، وأن يحققوا في صحة المعلومات قبل نشرها، كما يجب أن يكونوا غير ملتزمين بأي جهة أو شخص معين، وأن يسعوا جاهدين لتحقيق التوازن والموضوعية في تغطية الأخبار.

وعلى الرغم من أننا لا يمكننا أن نؤكد بشكل قطعي حقيقة وجود تضليل من قبل المركز الإعلامي، إلا أننا ندعو اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وقيادات المحافظة إلى التحقق من آراء القراء والتحقيق في أي شبهات أو شكاوى.

بالإضافة إلى ذلك، هناك قيود تفرض على بعض مراسلي الصحف بمنع إرسال تلك البيانات اليهم، وقد يتم اعتبارهم غير مرغوب فيهم بناءً على أسس محددة أو مهنية أو عدم استلطاف مسئولي المركز الاعلامي لهذا المراسل ومن المهم أن يقوم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وقيادات المحافظة بالتحقق من الحقائق واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء ذلك.

بشكل عام، يجب أن يكون المركز الإعلامي في محافظة أسيوط مرجعًا مهنيًا وموثوقًا يقدم المعلومات بدقة ومصداقية. يجب أيضًا أن يعمل على تعزيز التواصل والتعاون مع المراسلين والجمهور، وأن ينشر الأخبار التي تلبي احتياجات الجمهور وتعكس مختلف وجهات النظر والآراء. وفي حالة تبين وجود أي تضليل أو سوء ممارسة، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع واستعادة ثقة القراء في المركز الإعلامي.

بالتالي، من الضروري أن يتبنى المركز الإعلامي لمحافظة أسيوط مشاركة أخبار موثوقة ومصداقية، وتفادي أي تضليل قد يؤدي إلى فقدان ثقة القراء. يجب أن يدرك المركز الإعلامي دوره الهام كوسيط موثوق به في تقديم معلومات صحيحة وشاملة للقراء. ويجب أن يعمل المركز بشكل أفضل على التواصل مع المجتمع المحلي ونشر الأخبار التي تلبي احتياجات القراء وتعكس وجهات النظر والآراء المختلفة.

في ظل انتشار وسائل الإعلام الاجتماعية والمدونات الإلكترونية، أصبح من الأسهل على الناس الوصول إلى معلومات متنوعة ومتعددة المصادر. وعلى الرغم من ذلك، يظل القراء بحاجة إلى وجود وسائل إعلامية موثوقة ومهنية تنقل لهم الأخبار والمعلومات بدقة ومصداقية.