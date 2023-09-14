قومي المرأة يعقد اجتماعه الدوري ويناقش  خطة عمله المستقبلية

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي وبحضور عضواته وأعضائه وبمشاركة بعض الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ناقش الاجتماع جهود المجلس خلال الفترة الماضية، وخطته المستقبلية، حيث أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى زيارة وفد مجموعة مؤسسة كرامة والتى تضم أكثر من ٧٧ مؤسسة نسائية سودانية للمجلس، بهدف الخروج بورقة عمل تتضمن العقبات والمشاكل التى تواجه المرأة السودانية وجدول زمنى للعمل على حلها.

كما أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى التقدم المحرز فى المشاغل والوحدات الإنتاجية الخاصة بالمجلس، حيث بلغ عددهم 38 مشغلا ووحدة إنتاجية فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدة أن المجلس يعمل على تنمية قدرات السيدات فى كل المحافظات على العديد من الحرف والصناعات ومنها إنتاج الحقائب المدرسية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد لتوزيعها على المستفيدات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، علاوة على حقائب نورة لتوزيعها على الفتيات الملتحقات ببرنامج نورة.

استعدادات لجان المجلس لحملة الـ16 يوما

كما ناقش الاجتماع استعدادات لجان المجلس لحملة الـ16 يوما من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة المزمع عقدها خلال شهرى نوفمبر وديسمبر القادمين.

كما تضمن الاجتماع تقديم خالص التهاني إلى السفيرة ندى دراز عضوة المجلس لاعتمادها فى منصب القنصل العام لمصر لدى شيكاغو ضمن الحركة الدبلوماسية الجديدة لعام ٢٠٢٣.