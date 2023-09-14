المشاركون في الدورة العلمية لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات يشيدون بتاريخ مصر

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين اليوم الخميس الموافق 14/ 9/ 2023م جولة سياحية لأهرامات الجيزة وذلك للإذاعيين المشاركين في الدورة العلمية الدولية الرابعة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، برفقة الدكتور/ أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب ، والشيخ هيثم رمضان المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية.



وقد أعرب المشاركون في هذه الزيارة السياحية عن خالص تقديرهم لوزارة الأوقاف المصرية على هذه البرامج التدريبية المتميزة، مشيدين بتاريخ مصر العريق الذي يتعلم منه العالم ويندهش أمام عظمته علماء الحضارة، مؤكدين أن مصر صنعت تاريخ الماضي والحاضر والمستقبل، فتاريخها عريق وحضارتها عظيمة، ولها السبق في تقديم كل ما ينفع الأجيال ثقافيًّا وعلميًّا.

فعاليات الدورة العلمية الدولية الرابعة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات

يأتي ذلك، على هامش فعاليات الدورة العلمية الدولية الرابعة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي تحت عنوان: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني".