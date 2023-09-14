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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير "عادل مش عادل"

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

يبأ الفنان أحمد الفيشاوي، تصوير أولى مشاهد أجدد أعماله السينمائية "عادل مش عادل"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

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أحمد الفيشاوي في مرمى النيران.. "تاتو" جديد يشعل الغضب

ونشر أحمد الفيشاوي، مجموعة صور من كواليس فيلم “عادل مش عادل”، معلقًا:" بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا أول يوم تصوير فيلم " عادل مش عادل “، قصه وسيناريو وحوار: أدهم سعيد و حسام كمال”

أحمد الفيشاوي

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي، فيلم "الحارث"مع الفنانة ياسمين ‏رئيس وعمرو عبدالجليل ‏وأسماء أبو اليزيد وأسماء جلال وعلي الطيب وإخراج ‏محمد نادر في ‏أولى تجاربه الإخراجية في الأعمال الروائية الطويلة.

أحمد الفيشاوي

وينتمي لنوعية أفلام الإثارة والغموض، ويجسد الفيشاوى شخصية ‏صحفى متزوج من ‏ياسمين رئيس وتكتشف الزوجة خيانته لها ‏وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان،‎ ومن المقرر طرحه ‏في دور العرض السينمائى ‏بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها ‏وفتح "السينمات‏".

أحمد الفيشاوي

معلومات عن الفنان أحمد الفيشاوي

ممثل مصري، كانت بدايته عندما شارك بعدة أعمال وهو طفل، وكان أول ظهور له كطفل مع والده الفنان فاروق الفيشاوي في فيلم (المرشد) عام 1989 وهو في عمر التاسعة، ولكنه بدأ مشواره التمثيلي فعليًا عام 2000 في مسلسل (وجه القمر) مع الفنانة (فاتن حمامة)، وفي عام 2001 شارك في مسلسل (حديث الصباح والمساء) عن قصة الكاتب (نجيب محفوظ)، وفي العام التالي شارك بفيلم (شباب على الهواء) لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون، كذلك له تجارب في مجال الغناء وتقديم البرامج، من أبرز أعماله (الحاسة السابعة، تامر وشوقية، هاتولي راجل).

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

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