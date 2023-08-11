أحمد الفيشاوي في مرمى النيران.. "تاتو" جديد يشعل الغضب

أثار الفنان أحمد الفيشاوي غضب عدد كبير من جمهوره ومتابعيه بعد ما نشر مجموعة صور جديدة أثناء قيامه بـ (دق) وشم جديد على جسده، ولاقت الصور انتقادات لاذعة من قبل الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ولم تكن المرة الأولى التي يثير "الفيشاوي" غضب الجمهور، إذ سبق ونشر صورًا خلال أدائه مناسك العمرة بالحرم المكي الشريف والوشوم تملأ جسده، ما جعله يشعل غضب المتابعين.

شارك أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مجموعة صور أثناء صناعة "دق" وشم جديد، وإنهالت عليه التعليقات من قبل الجمهور، والذي وجه له انتقادات لاذعة، وجاءت من بين التعليقات:" الواحد فعلا لما شافك ف المسجد الحرام دعيتلك من كل قلبي لك بـ الهدايه وأسأل الله لنا ولك، ولكن الهدايه تأتي لمن أراد العفو والتوبه منن هو فيه، ولكنك مُصر علي فعل شيء قد يتسبب لك في الطرد من رحمه -الله عز وجل-، هداك الله".

أحمد الفيشاوي في مرمى النيران بسبب وشم جديد

أحمد الفيشاوي في مرمى النيران بسبب وشم “تاتو” جديد

تعرض "الفيشاوي" لانتقادات الجمهور بسبب وشم “تاتو” جديد، وجاء من بين هذه التعليقات، رسالة متابع حرص على توجيهها له، وكتب: "ربنا يهديك ويصلح حالك كنت فرحان ليك جدًا وأنتا في المسجد الحرام وبتتدعي ربنا يغفر لك وترجع إلى الله أيه الا حصل".

أحمد الفيشاوي في مرمى النيران بسبب وشم جديد

ووجهت متابعة فكرة جديدة لـ “الفيشاوي”، وحرصت على أن لا يأذي نفسه بسبب (الوشوم) الكثيرة التي ملأت جسده، وكتبت له تعليق على صوره، وقائلة:" كل تاتو بيمثل حاجه مهمة في حياتك ودي حاجه نحترمها وممكن برضه تعمل الـone pager دي على لوحة في بيتك وتضيف ليها حاجه كل شويه.. مش لازم تأذي نفسك بالشكل ده. مجرد رأي وانت حر ف الآخر".

تعليقات الجمهور على وشم الفيشاوي

وكان أحمد الفيشاوي، أثار غضب جمهوره، بعدما ظهر بملابس الإحرام، وهو يؤدي مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، والوشم يغطي جسده بالكامل، ما جعله في مرمى الانتقادات، وتعرض وقتها لموجه من الغضب الشديد من وراء هذه الصور.

أحمد الفيشاوي بملابس الإحرام

آخر أعمال أحمد الفيشاوي .. فيلم "رهبة – مصنع الكراسي"

من الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي "رهبة – مصنع الكراسي" والذي تدور أحداثه حول سيد يعيش رهبة في إحدى الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاؤه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

ويشارك فى بطولة فيلم "رهبة – مصنع الكراسي"، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق.

يذكر أن فيلم "رهبة – مصنع الكراسي"، هو التعاون الثانى بين الثلاثى أحمد الفيشاوى والمنتج أيمن يوسف والمخرج رضا عبد الرازق بعد فيلم "ريتسا"، والذى حقق نجاح كبيرا على مستوى النقاد والجوائز، وعرض العام الماضى.

آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي فيلم "اشباح أوروبا" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، وشارك في بطولة العمل مصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.

أحمد الفيشاوي

معلومات عن الفنان أحمد الفيشاوي

ممثل مصري، كانت بدايته عندما شارك بعدة أعمال وهو طفل، وكان أول ظهور له كطفل مع والده الفنان فاروق الفيشاوي في فيلم (المرشد) عام 1989 وهو في عمر التاسعة، ولكنه بدأ مشواره التمثيلي فعليًا عام 2000 في مسلسل (وجه القمر) مع الفنانة (فاتن حمامة)، وفي عام 2001 شارك في مسلسل (حديث الصباح والمساء) عن قصة الكاتب (نجيب محفوظ)، وفي العام التالي شارك بفيلم (شباب على الهواء) لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون، كذلك له تجارب في مجال الغناء وتقديم البرامج، من أبرز أعماله (الحاسة السابعة، تامر وشوقية، هاتولي راجل).

أحمد الفيشاوي في مرمى النيران بسبب وشم جديد

تعليقات الجمهور على وشم الفيشاوي

تعليقات الجمهور على وشم الفيشاوي