"رحمة" حصلت على 98% والتنسيق رفضها

أطلقت الطالبة رحمة سمير نبيه الديب، استغاثة عاجلة إلى قلب وزير التعليم العالي، لإنقاذ مستقبلها الدراسي الذي تميزت فيه طوال فترة دراستها بالتفوق، وتصدرها باستمرار في أعلى المراكز، مناشدة بقبول تظلمها بسبب عدم قبول أوراقها في مكتب التنسيق بسبب ظروف خارجة عن إرادتها.

وأضافت الطالبة رحمة، في استغاثتها أن والدها ﯾﻌﻣل ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣﻧذ ٢٠٠١ ﻛطﺑﯾب ﻧﺳﺎء وﻧظرا ﻟﻌدم قدرته على النزول من ليبيا إلى مصر، بسبب أوضاع كورونا خلال العامين الماضيين، اضطرتا هي ووالدتها للسفر إلى ليبيا لمرافقته في غربته حيث يبلغ من العمر 64 عاما.

وأوضحت الطالبة، أنها درست في ليبيا بجد واجتهاد حتى نالت أعلى الدرجات بهدف الالتحاق بالكلية المرجوة، وبالفعل حصت على مجموع 97.42% بالشهادة الثانوية العامة الليبية، وحصلت على الترتيب الأول على بلدية أم الرزم.

ولفتت الطالبة، إلى أنها عند تقديم أوراقها لمكتب التنسيق في مصر فوجئت برفض الموظف استلام أوراقها ضمن الوافدين، نظرا لتأخير سفرها عن موعد الدراسة بخمس وعشرين يوما مع العلم أن سبب التأخير هو انتظارها الموافقة الأمنية، مشيرة إلى أن ليبيا دولة استثنائية ولها ظروف خاصة مرتبطة بالموافقة الأمنية، والتي حصلت عليها بتاريخ 10 نوفمبر 2022، ولذلك التأخير عن السفر كان لظروف قهرية خارجة عن الإرادة ومعهم المستندات الدالة على ذلك.

وناشدت الطالبة وزير التعليم العالي، بالنظر إلى حالتها من أجل تحقيق حلمها في الإلتحاق بالجامعة الحكومية المصرية، حتى لا يضيع مستقبلها.

رﺣﻣﺔ ﺳﻣﯾر ﻧﺑﯾﮫ اﻟدﯾب ، رﻗم اﻟﮭﺎﺗف :٠١٠١٥٩٥٤٠٤١