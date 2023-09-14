تشكيل اتحاد جدة الرسمي أمام الأخدود في الدوري السعودي

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة تشكيله الرسمي أمام الأخدود، فى المباراة التى تجمعهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.

تشكيل اتحاد جدة أمام الأخدود في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

في خط الدفاع: لويز فيليبي – أحمد شراحيلي – حسن كادش – أحمد بامسعود – مد الله العليان

في خط الوسط: فابينيو – نجولو كانتي – صالح العمري – رومارينيو – رومارينيو

في الهجوم: كريم بنزيما

و تنطلق مباراة الاتحاد والأخدود في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، فيما تذاع المواجهة عبر قناتي SSC1 HD وSSC1 SD بصوت المعلقين بلال علام وعبدالله الغامدي.