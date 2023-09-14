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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ماجد المهندس يستعد لإطلاق حفله الغنائي بالكويت

ماجد المهندس
ماجد المهندس

يستعد الفنان ماجد المهندس لإطلاق حفله الغنائي فى  الكويت، يوم 27 أكتوبر الشهر القادم، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

ماجد المهندس 

أغنية "الحب الأبدى"

طرح النجمان ماجد المهندس وأصالة نصرى، مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "الحب الأبدى" على طريقة الدويتو، وتتعاون أصالة مع زوجها الشاعر فائق حسن فى الأغنية، وألحان محمود خيامى، وتوزيع مدحت خميس.

وطرح النجم ماجد المهندس أغنية بعنوان "يا عيونى" على "يوتيوب"، ويتعاون فى هذه الأغنية مع فريق عمل أغنيته التى طرحها مؤخرًا بعنوان "لندن" وحققت نجاحًا من حيث المشاهدات، الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر.

ماجد المهندس 

وطرح النجم ماجد المهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس و أغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوى، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.

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