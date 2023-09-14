في إطار مبادرة "حياة كريمة".. محافظ القاهرة يتابع حملة طرق الأبواب بالخيالة

أطلقت محافظة القاهرة، برئاسة اللواء خالد عبدالعال و بالتعاون مع شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى حملة طرق الأبواب بمدينة الخيالة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الحملة ترتكز على التواصل المباشر مع اهالينا من قاطني مدينة الخيالة للوقوف على المشاكل المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، فضلا عن اقامة عدة ندوات لتوعية المواطنين بالسلوكيات السليمة في التعامل مع شبكة الصرف الصحي وكيفية الحفاظ على البنية التحتية وترشيد استهلاك المياه.

نشر الوعي لدى النشء لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة

ونوه المحافظ إلى حرص محافظة القاهرة على نشر الوعي لدى النشء لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة والحفاظ على كل نقطة مياه باعتبار النشء احد اهم دعائم بناء الجمهورية الجديدة ، لذلك كان حرص الحملة على تقديم انشطة توعوية وتفاعلية للاطفال والنشء بالخيالة وتوزيع هدايا رمزية بمدرسة مدينة الخيالة.

وقد شهدت المبادرة ايضا عمل ورشة سباكة المواطنين لتدريبهم على حل مشكلات الصرف والمياه البسيطة سريعا ، كما تم توعية المواطنين بأهمية استخدام القطع الموفرة للحد من استهلاك المياه ، وكذلك التوعية بضرورة تدوير واعادة استغلال الزيوت المستعملة واستخدامها في صناعة الصابون بدلا من القائها في البالوعات مما يضر بشبكة الصرف الصحي.

وياتي هذا في اطار في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضروة إرساء مبادرة حياة كريمة في جميع أرجاء مصر ولاسيما المدن والاحياء البديلة للمناطق غير الآمنة

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عقد اجتماعًا مع مديرى الإدارات التعليمية بالعاصمة لمتابعة استعدادات المحافظة لبدء العام الدراسي الجديد.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خلال الإجتماع حظر حرمان أى طالب من الانتظام فى الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره فى دفع المصروفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية مشددًا على حسن معاملة الطلاب ومنع التعدى عليهم نهائياً بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز.

كما أكد محافظ القاهرة أنه سيتم سداد المصروفات الدراسية لكافة الطلاب غير القادرين وأبناء الأسر الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى والإتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وطالب محافظ القاهرة بضرورة توفير الكتب المدرسية والتأكد من تسليمها للطلاب قبل بدء العام الدراسى.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم دخول ٣٨ مدرسة جديدة إلى الخدمة هذا العام ما بين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية أدوار بإجمالي ٨٤٦ فصلا.

وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني اليومي من أول أيام العام الدراسي حتى نهايته.

وشدد محافظ القاهرة على مديرى المدارس بمتابعة سلوك الطلاب وعمل اجتماع دوري مع المعلمين لبحث المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها ، مع التواصل المستمر مع أولياء الأمور .

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من الفيروسات بالمدارس ، والتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس ، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين .

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس ، وتوافر متطلبات الدفاع المدني بها من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة وسد أي عجز في الأثاث المدرسى والمقاعد .