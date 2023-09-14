موعد المباراة الأولى لـ محمد صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي

شهدت الفترة الأخيرة عدة مباريات قوية على المستوى الدولى بصفة عامة، حيث أجريت لقاءات بتصفيات يورو 2024، بجانب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بالاضافة الى مواجهات ودية ضمن الأجندة الدولية للمنتخبات.

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولى، تترقب عشاق الساحرة المستديرة، عودة الدوريات المختلفة حولة العالم، سواء الدوري الإسباني، او الانجليزي، او الألمانى، او الايطالي وغيرها.

وبصفة خاصة، ينتظر عشاق البريميرليج لعودة الاثارة و المتعة الكروية، بصفه عامة، ومتابعة نجوم الساحرة المستديرة بصفة خاصة، وعلى رأسهم محمد صلاح الدولى المصري المحترف بصفوف ليفربول.

موعد عودة الدوري الإنجليزي:

وتعود منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” بالجولة الخامسة يوم السبت المقبل، فيلعب فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح أمام نظيره فريق وولفرهامبتون في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويتقابل فريق مانشستر يونايتد أمام نظيره برايتون، بنفس اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفا على حساب نظيره فريق وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” يوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويستضيف يوم الأحد فريق إيفرتون نظيره فريق أرسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة بمدينة ليفربول.

ويخوض الريدز العديد من المواجهات القوية:

مواجهات صلاح مع ليفربول خلال شهر سبتمبر الجاري:

ـ السبت 16 سبتمبر

ـ ليفربول أمام وولفرهامبتون ، الثانية والنصف عصرًا .

ـ الخميس 21 سبتمبر

ـ ليفربول أمام لاسك لينز ، 7:45 مساءً .

ـ الأحد 24 سبتمبر

ـ ليفربول أمام وست هام - الرابعة عصرًا .

ـ الأربعاء 27 سبتمبر

ـ ليفربول أمام ليستر سيتي ، الساعة 9:45 مساءً .

ـ السبت 30 سبتمبر

ـ ليفربول أمام توتنهام هوتسبير ، السابعة والنصف مساءً .