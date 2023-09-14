أسيوط: تحرير 34 محضر خلال حملة على المخابز والأسواق بديروط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 34 بلاغًا تقنينًا مختلفًا، خلال حملة مراقبة واسعة النطاق نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، بالتعاون مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك. ، ومباحث التموين التي استهدفت الشركات والأسواق والمخابز ونقاط البيع المختلفة، ضمن خطة الحكومة لحماية الجمهور الاستهلاكي وضمان الوصول إليه، ودعم مستحقيه، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وكان محافظ أسيوط قد كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي الرقابة التموينية وحماية المستهلك والصحة والطب البيطري لشن حملات مفاجئة بجميع نقاط البيع والأسواق ومحلات بيع اللحوم والأحياء. الدواجن للتأكد من صلاحية وسلامة المنتجات المطروحة في الأسواق ودرجة مطابقتها للمواصفات وتحديد الأسعار لجميع المنتجات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة. يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال الاستغلال، ويجب ثني بعض التجار وأصحاب الأعمال عن أي إغراء للتجارة بصحة المواطنين، كما يجب منع أي مخالفات قد تحدث للتلاعب بالأموال. . الأسعار.

يأتي تنفيذاً لتكليفات المحافظ، أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط حملة واسعة برئاسة محمود نجار، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وإدارة تموين ديروط، بمشاركة حسام عبد الناصر وحسام النجار. -الدين الخديوي نواب رئيس المركز، محمود أنور سيد مدير الرقابة التجارية، محمود حسن زكي مدير مراقبة التموين، نصر الدين ناجي مدير الأشغال، أحمد بهلول مدير إدارة تراخيص التجارة والإعلان. نتج عن مسئولي شئون البيئة إصدار 34 بلاغاً غذائياً مختلفاً منها (بلاغ واحد لحيازة نخالة خشنة بدون بيانات – بيع سجائر بدون فواتير – بلاغ واحد لبيع سجائر بسعر أعلى من السعر – عدم الإعلان عن الأسعار) المحلات التجارية والمطاعم - عدم وجود شهادة صحية - تقرير نظافة - تقرير إشغال الطريق - عدم وجود شهادة صحية - محلات تعمل بدون ترخيص) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

محافظ أسيوط: تحرير 34 محضراً خلال حملة واسعة على المخابز والأسواق بديروط

محافظ أسيوط: تحرير 34 محضراً خلال حملة واسعة على المخابز والأسواق بديروط

محافظ أسيوط: تحرير 34 محضراً خلال حملة واسعة على المخابز والأسواق بديروط

محافظ أسيوط: تحرير 34 محضراً خلال حملة واسعة على المخابز والأسواق بديروط

محافظ أسيوط: تحرير 34 محضراً خلال حملة واسعة على المخابز والأسواق بديروط

محافظ أسيوط: تحرير 34 محضراً خلال حملة واسعة على المخابز والأسواق بديروط

محافظ أسيوط: تحرير 34 محضراً خلال حملة واسعة على المخابز والأسواق بديروط

محافظ أسيوط: تحرير 34 محضراً خلال حملة واسعة على المخابز والأسواق بديروط