بسنت شوقي تساند زوجها وتشيد بفيلم "فوي فوي فوي"

تواصل الفنانة بسنت شوقى دائماً دعم زوجها الفنان محمد فراج في كل عمل يقدمه سواء في السينما أو الدراما، وكان آخرها فيلم "فوى فوى فوى" الذى انطلق في دور العرض أمس الأربعاء، حيث تواجدت بسنت فى العرض الخاص للفيلم من أجل مساندة زوجها بالتواجد معه والإشادة بالفيلم والمجهود الكبير الذى بذله فراج خلال تصوير العمل، إضافة إلى مشاركتها كضيفة شرف فى الأحداث.

محمد فراج وبسنت شوقى

أكدت بسنت شوقى خلال العرض الخاص للفيلم أنه تم تصوير الفيلم بعد شهر العسل مباشرة، والعمل كان مليئًا بالتحديات الشاقة، نظرًا لتنقل فريق العمل لعدة بلاد مختلفة، مشيرة إلى أن فراج كان دائما يشعر بالإرهاق أثناء التصوير لأن الموضوع لم يكن سهلاً، لافتة أنها طلبت من مخرج الفيلم المشاركة فيه رغم عدم وجود بطولة نسائية في قصته.

فيلم "فوى فوى فوى"

أحداث فيلم "فوي فوي فوي"

"فوي فوي فوي" مستوحى من أحداث حقيقية في إطار درامي كوميدي حول "حسن" الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل كحارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا وفي هذه الرحلة يلتقي بالعديد من الشخصيات ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

محمد فراج وبسنت شوقى

أبطال فيلم "فوي فوي فوي"

فيلم "فوى فوى فوى" تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

بسنت شوقى

يذكر أن بسنت شوقى شاركت في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "علاقة مشروعة" المكون من 15 حلقة، وهو بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

