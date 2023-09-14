الخميس 14 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم "فوي فوي فوي" في شباك التذاكر

بوابة الوفد الإلكترونية

بلغت إيرادات فيلم فوي فوي فوي، أمس، الأربعاء، 482 ألف جنيه في شباك التذاكر، وهو ما جعله يتصدر المركز الأول بين الأفلام المعروضة في موسم الصيف السينمائي.

 

تفاصيل فيلم فوي فوي فوي

فوي فوي فوي هو فيلم دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. 

 

وفي هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق، وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود، ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

 

فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي .فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

 

وأقيم مساء الثلاثاء الماضي، العرض الخاص لفيلم "فوي فوي فوي" بإحدى سينمات مدينة ٦ أكتوبر بحضور كوكبة من نجوم الفن والشخصيات العامة. 

 

مواد متعلقة

هايدي عن تقديم دور هالة بـ"سفاح الجيزة": ركين سعد صاحبتي قبل المسلسل وكواليسها ممتعة

إيرادات فيلم "وش في وش"بشباك التذاكر أمس

إيرادات فيلم "ع الزيرو" في آخر ليلة عرض

إيرادات فيلم البعبع في شباك التذاكر أمس

إيرادات فيلم بيت الروبي في شباك التذاكر أمس

إيرادات فيلم مستر إكس في شباك التذاكر أمس

ايرادات فيلم مرعي البريمو في شباك التذاكر

أغاني عبدالحليم حافظ على المسرح الكبير في الأوبرا
الجريدة الورقية