فولر يرفض الاستمرار مع منتخب المانيا

يبدو أن رودي فولر يقترب من الاستمرار في تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم عقب إقالة هانسي فليك من منصبه،رغم رفضه الاستمرار في منصبه الذي يشغله بشكل مؤقت.

وأعاد فولربطل كأس العالم 1990، التأكيد بأن قيادته للمنتخب الألماني لتحقيق فوز معنوي على نظيره الفرنسي 2 - 1 يظل لمرة واحدة فقط، وأنه سيواصل البحث عن مدير فني جديد بصفته مديرا تقنيا للمنتخب.

كانت هتافات "رودي، رودي" في ملعب دورتموند دليل واضح على شعبيته الطاغية، كما أنه وضع خطة المباراة بشكل صحيح برفقة هانس فولف وساندرو فاجنر وساعدوا الفريق في تحقيق أول فوز بعد خمس مباريات دون تحقيق أي انتصار.

وعاد فولر 1990 والذي حصد المركز الثاني كمدرب مع المنتخب الألماني في مونديال 2002، لقيادة الفريق عقب إقالة هانسي فليك يوم الأحد الماضي.

و أكد بأنه لن يعمل كمدير فني حتى بطولة أوروبا أو بعدها، وقال: كان الأمر مرهقا للغاية، الأيام الأخيرة كانت مرهقة، الأمر لا يتعلق بمباراة واحدة، يمكنني التعامل معها، المرحلة بأكملها كانت مرهقة للغاية.