شروط الحصول على طرف صناعي لذوي الاحتياجات

وقع صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"و مؤسسة إيدينا مع بعض للتأهيل Hand in Hand، اتفاقية شراكة لتوفير 280 طرف صناعي للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة والأشخاص في سن العمل من فاقدي الأطراف.

ويأتي ذلك في خطوة جديدة في مسار تمكين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين كفاءة الأداء الوظيفي لهم وتمكينهم من العيش باستقلالية وتقديم خدمات الدعم النفسي للمستفيدين .

وقد قام بتوقيع اتفاقية الشراكة أميرة الرفاعى المدير التنفيذى لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" والمهندس محمد حطب المدير التنفيذي لمؤسسة إيدينا.





ويسعي صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إلى:

تذليل العقبات والصعاب التي تقف حائلًا أمام الأشخاص ذوي الإعاقة.

تحقيق الأهداف المرجوة في مجال دعم وحماية وتعزيز حقوقهم.

تحسين قدراتهم من خلال عدة آليات، منها تنمية الابتكار لديهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحد من أوجه الاختلاف، والعمل على تحسين سبل الإتاحة والخدمات المقدمة لهم، حيث إن الصندوق يقوم بخدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمويل مشروعات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة مثل مؤسسة "ايدينا مع بعض" للتأهيل .

هدف بروتوكول التعاون بين مؤسسة أيدينا وصندوق الاستثمار الخيري





وتهدف الشراكة إلى توفير الأطراف الصناعية باستخدام تقنية تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة الأطراف الصناعية 3D Printing (للـsocket و الأطراف العلوية)، وتعمل هذه التقنية على إظهار وطباعة مواد مجسمة ثلاثية الأبعاد متمثلة في (Socket) كبديل عن الأطراف الصناعية التقليدية لتجعلها خفيفة الوزن وقوية، والأهم في كونها مريحة وقابلة للتكيف مع احتياجات المستخدمين المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الصيانة الدورية للأطراف الصناعية مجانًا ً مدى الحياة من قبل المؤسسة للمستفيدين وكذلك تقديم خدمات الدعم النفسي الدائم للمستفيدين .



ومن شروط الحصول علي الطرف الصناعي:

أن يكون المستفيدين طلاب في سن التعليم ( مدرسة وجامعة ) (من 6 إلى 22 عامًا).

الأشخاص في سن العمل سواء عمل حر أو وظيفة.



وتم اختيار مؤسسة أيدينا نظرًا لما تقدمه للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تهدف للوصول إلى جميع الأشخاص من فاقدي الأطراف في مصر لتوفير الأطراف الصناعية والدعم النفسي كمثال عالمي من خلال إعادة تأهيل المستهدفين وتوفير أطراف صناعية ذات جودة عالمية، ليكونوا أشخاصًا منتجين، قادرين على العمل وممارسة الحياة الطبيعية.