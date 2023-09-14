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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الخارجية يجتمع بنظيرته الفرنسية.. الأمن الغذائي ومساعدة البلدان المتضررة

السفير سامح شكري
السفير سامح شكري

اجتمع وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، بنظيرته الفرنسية كاترين كولونا، بقصر التحرير في وسط القاهرة، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة إكس.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية اعتزاز مصر بصداقتها الاستراتيجية مع فرنسا، والتنسيق الوثيق في مواجهة التحديات المشتركة، مضيفا "نعمل سوياً للدفع بتلك العلاقات نحو آفاق جديدة".

كانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت  - فى بيان صحفى وزعته السفارة الفرنسية بالقاهرة - أن المباحثات ستتناول تداعيات الحرب الروسية فى أوكرانيا، خاصة على الأمن الغذائي العالمي، بالاضافة الى المبادرات التي اتخذتها فرنسا لمساعدة البلدان الأكثر تضررا من الاضطرابات الناجمة بالأسواق الزراعية.

وستناقش الوزيرة مع المسئولين المصريين سبل توفير حلول سياسية دائمة للأزمات التي تؤثر على المنطقة، خاصة في السودان وليبيا والأراضي الفلسطينية ولبنان.

وفي أعقاب استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ في نوفمبر 2022 ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة ميثاق مالي عالمي جديد في يونيو الماضي في باريس، ستبحث الوزيرة ونظيرها المصرى تعزيز التعاون بين فرنسا ومصر في القضايا العالمية ولا سيما فيما يتعلق بتمويل التحول المناخي

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