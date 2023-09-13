خدمات طبية لــ229  ألف و472 مواطن بالعيادات الخارجية في المنيا

اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، استمرار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بالمنيا ، من خلال ادارة الطب العلاجي؛ لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، بتوفير خدمة طبية لائقة ، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة، وتحت رعاية اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لعدد 174 الف و 450 مواطن ، وتقديم خدمات طبية بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات، لعدد 55 ألف و 22 حالة ، و ذلك على مدار شهر أغسطس الماضي.

ولفت إلى الدكتور عاصم كمال مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، أن إدارة الطب العلاجي تواصل تقديم خدماتها بأعلى مستوى، بالإضافة إلى متابعة سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية ، بتكثيف المرور على المستشفيات والمنشآت الصحية ، وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة بالمواطنين بمحافظة المنيا

واوضح كمال، انه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لعدد 174450 مواطن وانه تم اجراء 7252 عملية جراحية و 616 حالة ولادة ؛ بالاضافة الى تقديم خدمات غسيل كلوى لعدد 1088 مريضا ، بإجمالي 12297 جلسة غسيل كلوى ؛ وتقديم خدمات علاج طبيعي لعدد 2003 مريضا، بإجمالى 8399 جلسة علاج طبيعي ؛ بالاضافة، الى تقديم خدمات اشعة عادية لعدد 17503 حالة و تقديم خدمات اشعة تلفزيونية لعدد 4824 حالة وتقديم خدمات اشعة مقطعية لعدد 2377 حالة؛ بالإضافة الى عمل 42726 تحليل لعدد 15123 مريض ؛

ورسم قلب لعدد 3704 حالة بالأضافة الى 17 حالة دوبلر؛ و 9 حالة مناظير ؛ و 425 ايكو و 96 c.arm ، واضاف ، انه تم تقديم خدمات طبية باقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات لعدد 55022 حالة ، و تقديم خدمات عناية مركزة لعدد 860 مريض ، بإجمالى 3438 يوم علاج ؛ و تقديم خدمات حضانات لعدد 646 طفل بإجمالى 3276 يوم علاج.