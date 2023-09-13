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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

خدمات طبية لــ229  ألف و472 مواطن بالعيادات الخارجية في المنيا

الخدمات الطبية
الخدمات الطبية

اعلن الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، استمرار الجهود المبذولة من مديرية الصحة بالمنيا ، من خلال  ادارة الطب العلاجي؛ لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك في اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، بتوفير خدمة طبية لائقة ،  ورفع كفاءة الخدمات  الطبية المقدمة، وتحت رعاية  اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا.

 وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية  لعدد 174 الف  و  450   مواطن ،  وتقديم خدمات طبية بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات،  لعدد 55 ألف و 22  حالة ، و ذلك على مدار  شهر أغسطس   الماضي.

ولفت إلى الدكتور عاصم  كمال  مدير  الإدارة العامة  للطب العلاجي، أن إدارة الطب العلاجي تواصل تقديم  خدماتها بأعلى مستوى،  بالإضافة إلى متابعة  سير العمل عن طريق الفرق الإشرافية ،  بتكثيف المرور على  المستشفيات والمنشآت الصحية ، وذلك للحرص على تقديم الخدمات  الطبية اللائقة  بالمواطنين بمحافظة المنيا 

واوضح  كمال، انه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لعدد   174450   مواطن وانه تم اجراء  7252  عملية جراحية  و 616  حالة ولادة ؛ بالاضافة  الى تقديم خدمات غسيل كلوى لعدد   1088  مريضا ،  بإجمالي  12297   جلسة غسيل كلوى ؛ وتقديم خدمات علاج طبيعي لعدد  2003  مريضا،  بإجمالى  8399  جلسة علاج طبيعي  ؛ بالاضافة،  الى تقديم خدمات اشعة عادية لعدد  17503  حالة و تقديم خدمات اشعة تلفزيونية لعدد 4824  حالة وتقديم خدمات اشعة مقطعية لعدد  2377   حالة؛ بالإضافة الى عمل   42726  تحليل لعدد 15123   مريض ؛

ورسم قلب لعدد 3704  حالة بالأضافة الى 17  حالة   دوبلر؛   و 9 حالة مناظير   ؛   و  425    ايكو  و 96  c.arm ، واضاف ، انه تم تقديم خدمات طبية باقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات  لعدد  55022 حالة ، و  تقديم خدمات عناية مركزة لعدد  860  مريض ،  بإجمالى 3438  يوم علاج ؛ و تقديم خدمات  حضانات لعدد  646  طفل بإجمالى 3276  يوم علاج.

الجريدة الورقية