عاجل
العاصفة دانيال.. الجالية المصرية تفقد رقم ضخم في ضحايا كارثة ليبيا
الخميس 14 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي أمام العملات صباح اليوم الخميس.. وتراجع اليورو والدولار

الريال السعودي والعملات
الريال السعودي والعملات

أسعار العملات.. شهد سعر الريال السعودي أمام العملات العربية والأوروبية خلال تعاملات اليوم الخميس في البنوك تبايناً، وسجل سعر الريال السعودي مقابل اليورو نحو 4.0176 ريال سعودي، بينما سجل سعر الريال السعودي مقابل الريال العماني نحو 9.7390 ريال سعودي.

 

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الريال السعودي مقابل العملات العربية والأوروبية، خلال تعاملات اليوم الخميس، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

txt

محافظ قنا: تعميم إجراءات السلامة بمحطات الوقود

txt

سلامتك تهمنا.. قواعد مهمة لتأمين بيئة العمل طبقًا للقانون

سعر الريال السعودي اليوم الخميس مقابل العملات

الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار الأسترالي، سجل عند نحو 2.60 ريال سعودي

 

سعر الريال السعودي اليوم مقابل العملات بالنسبة لليورو، سجل عند نحو 4.0176 ريال سعودي

 

وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الين الياباني، سجل عند نحو 0.029 ريال سعودي

 

أسعار العملات مقابل الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار الكندي، سجل عند نحو 2.82 ريال سعودي

 

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي، سجل عند نحو 12.1457 ريال سعودي

 

وسعر الريال السعودي اليوم مقابل الفرنك السويسري، سجل عند نحو 4.2005 ريال سعودي

 

سعر الريال القطري مقابل الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه الاسترليني، سجل عند نحو 4.6748 ريال سعودي.

 

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الريال القطري، سجل عند نحو 1.0302 ريال سعودي

 

وسجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدرهم الإماراتي، سجل عند نحو 1.0209 ريال سعودي

 

سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار الأمريكي، سجل عند نحو 3.7500 ريال سعودي

 

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الريال العماني، سجل عند نحو 9.7390 ريال سعودي

 

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدينار البحريني، سجل عند نحو 9.9483 ريال سعودي

 

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، سجل عند نحو 0.12 ريال سعودي

مواد متعلقة

محافظ قنا: تعميم إجراءات السلامة بمحطات الوقود

جامعة جنوب الوادي تدفع بقافلة تنموية شاملة إلى حلايب وأبورماد أكتوبر القادم

بدء المؤتمر الصحفي لمواجهة تداعيات الأوضاع الإنسانية في المغرب وليبيا بالجامعة العربية

روسيا تعلن موقفها من انتقادات أمريكا لقمة بوتين وزعيم كوريا الشمالية

الجريدة الورقية