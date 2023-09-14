محافظ قنا: تعميم إجراءات السلامة بمحطات الوقود

شدد محافظ قنا أشرف الداودي، على ضرورة تعميم إجراءات السلامة والأمان بجميع محطات الوقود علي مستوي المحافظة ، و كذلك كافة المنشآت ذات الأنشطة الخطرة ، لضمان سلامة المنشأة والحفاظ علي حياة العاملين بها ، موجها بإستمرار التفتيش علي تلك المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأجري المحافظ، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمحطة وقود المعنا والتي شهدت حريقا بها في شهر يونيو الماضي ، للإطمئنان علي تطبيق إجراءات السلامة والأمان بالمحطة ، و مدي استيفائها لإشتراطات الحماية المدنية.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و المقدم محمد ياسين وكيل إدارة الحماية المدنية، و أحمد السيد وكيل وزارة التموين ، و أحمد جابر وكيل وزارة القوي العاملة.

استمع محافظ قنا إلي شرح تفصيلي من وكيل إدارة الحماية المدنية ، حول إجراءات الحماية التي تم تنفيذها بالمحطة ، والتي شملت تزويد المحطة بخزانات مياه ورغاوي ، وحنفيات وخراطيم إطفاء ، بالإضافة إلي طفايات الحريق المتنقلة .

تدريب العاملين

وأوضح المحافظ أن الحماية المدنية قامت بتدريب العاملين بالمحطة علي كيفة استخدام معدات الإطفاء ، وطرق التعامل مع الحرائق حال حدوثها ، مشيرا إلي أنه تم إجراء تجربة عملية لإختبار قدرات العاملين علي التعامل مع معدات الإطفاء في الحالات الطارئة ، وكذلك إختبار جودة وصلاحية المعدات .

وأكد المحافظ، الحرص علي توفير أقصي درجات الحماية والأمان سواء للعاملين بتلك المنشآت أو المواطنين المتواجدين في محيطها .





