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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ قنا: تعميم إجراءات السلامة بمحطات الوقود

إجراءات الأمن والسلامة
إجراءات الأمن والسلامة بالمحطة

شدد محافظ قنا أشرف الداودي، على ضرورة تعميم إجراءات السلامة والأمان بجميع محطات الوقود علي مستوي المحافظة ، و كذلك كافة المنشآت ذات الأنشطة الخطرة ، لضمان سلامة المنشأة والحفاظ علي حياة العاملين بها ، موجها بإستمرار التفتيش علي تلك المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 

 

 

وأجري المحافظ، اليوم الخميس،  جولة تفقدية بمحطة وقود المعنا والتي شهدت حريقا بها في شهر يونيو الماضي ، للإطمئنان علي تطبيق إجراءات السلامة والأمان بالمحطة ، و مدي استيفائها لإشتراطات الحماية المدنية.

 

 رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و المقدم محمد ياسين وكيل إدارة الحماية المدنية، و أحمد السيد وكيل وزارة التموين ، و أحمد جابر وكيل وزارة القوي العاملة.

 

 

استمع محافظ قنا إلي شرح تفصيلي من وكيل إدارة الحماية المدنية ، حول إجراءات الحماية التي تم تنفيذها بالمحطة ، والتي شملت تزويد المحطة بخزانات مياه ورغاوي ، وحنفيات وخراطيم إطفاء ، بالإضافة إلي طفايات الحريق المتنقلة . 

 

تدريب العاملين 

وأوضح المحافظ أن الحماية المدنية قامت بتدريب العاملين بالمحطة علي كيفة استخدام معدات الإطفاء ، وطرق التعامل مع الحرائق حال حدوثها ، مشيرا إلي أنه تم إجراء تجربة عملية لإختبار قدرات العاملين علي التعامل مع معدات الإطفاء في الحالات الطارئة ، وكذلك إختبار جودة وصلاحية المعدات

 

وأكد المحافظ، الحرص علي توفير أقصي درجات الحماية والأمان سواء للعاملين بتلك المنشآت أو المواطنين المتواجدين في محيطها .



 

الجريدة الورقية