جامعة جنوب الوادي تدفع بقافلة تنموية شاملة إلى حلايب وأبورماد أكتوبر القادم

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة تعتزم اطلاق قافلة للتنمية المستدامة لحلايب وشلاتين وابو رماد وذلك خلال النصف الثاني من شهر اكتوبر 2023 .

مشيراً الى ان القافلة سوف تقدم الخدمات الطبية والبيطرية وطب الفم والاسنان والتوعية الاسرية وخدمات التمريض وبناء قدرات الشباب وتوعيتهم.

وناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الخميس، خطة عمل الجامعة لتيسير قافلة تنمية شاملة الى ( حلايب – شلاتين – ابو رماد ) بجنوب مصر .

اجتماع تنسيقي

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذى عقد بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الاسبق والدكتور عصام الدين عبد الهادي عميد كلية الزراعة والدكتور احمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والاسنان وعادل الأفيوني امين عام الجامعة والدكتور الصغير عمران وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الناصر عبد الجابر وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستعرض رئيس الجامعة خطة العمل واللجان المشكلة وفرق العمل لتنفيذ القافلة والاختصاصات والمهام.

ووجه رئيس الجامعة بالدراسة المتأنية للاحتياجات المطلوبة للقافلة والتنسيق بين كافة اللجان وفرق العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة شهد الاجتماع التنسيقي رؤساء اللجان المشكلة لتنفيذ القافلة من إدارات العلاقات العامة والاعلام والإدارة العامة للاحتياجات ومكتب رئيس الجامعة ومكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ومكتب نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وإدارة خدمة المجتمع وإدارة الصناديق وإدارة السيارات.