هدد فتاة بنشر صورها على فيس بوك.. السجن 15 سنة لشاب بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الخميس، بمعاقبة شابا بالسجن لمدة 15 سنة، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجماعى “فيس بوك”، واستخدامه في تهديد طالبة جامعية بصور خاصة لها حيث كانت تربطهما فترة خطوبة، وذلك لابتزازها والحصول منها على مبلغ مليون جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.



وكانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية احالت المتهم " ع م" فى القضية رقم 17514 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الزقازيق،مقيم نطاق مركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بتهديد طالبة جامعية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.



وكشف أمر إحالة المتهم أنه قام بإنشاء حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وقام بتهديد المجني عليها " س ف" طالبة جامعية بصور شخصية لهاـ، على أثر علاقة خطبة جمعت بينهما، وذلك مقابل الحصول منها على مبلغ مالى قدره مليون جنيه، قام بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها



وتوصلت تحريات العقيد محمود مدين، رئيس فرع الادارة العامة لتكنولوجيا بشرق الدلتا، إلى وجود علاقة خطبة جمعت بين المتهم والمجنى عليها وانتهت وخلالها تحصل على صور شخصية لها،ثم قام بإدارة حساب على موقع التواصل الاجتماعي بغرض تهديد المجنى عليها وإرسال صورها إلى أصدقائها ومعارفها وتهديدها مقابل الحصول منها على مبالغ مالية، وتوصلت التحريات أن الهاتف المستخدم فى الواقعة هو هاتف المتهم



عقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهم وإحالته من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.