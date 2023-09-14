عاصفة دانيال تسفر عن مصرع شاب غرقا بشاطئ غرب الإسكندرية

تحقق نيابة غرب الاسكندرية فى واقعة غرق شاب في العقد الثاني من العمر، وذلك بأحد بشواطئ القطاع الغربي، ونجح غواصين الخير المتطوعين فى انتشال جثمانه بعد أن جرفه التيار من أبو يوسف للهانوفيل.

كان اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حالة غرق لشاب فى العقد الثاني من العمر بشاطئ الهانوفيل.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري المدعومة بغرق غواصين الخير في الإسكندرية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لبدء رحلة البحث عن الجثمان.

كشف الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير فى الإسكندرية: أنه تلقى إشارة تفيد بغرق شاب يدعى، يوسف ناصر حامد، 18 عامًا، فى تمام الثانية ظهرا من أمس الأربعاء، وعلى الفور تم توجيه النداء إلى غواصين الخير بسرعة التوجه إلى مكان الغرق.

وأضاف قائد غواصين الخير بالإسكندرية، أن رجال غواصين الخير فى الإسكندرية، نجحوا فى انتشال الجثمان وتم العثور عليه بشاطئ أبو يوسف، رغم أن حالة الغرق وقعت فى شاطئ الهانوفيل، إلا أن التيار جرفه كل هذه المسافة.

وحذر الكابتن إيهاب المالحي، من صعوبة الوضع فى ظل ارتفاع الأمواج ورفع الرايات الحمراء التي يتم الاعلان عنها، مشددًا على ضرورة اتباع التعليمات اللازمة تجنبًا لتكرار حالات الغرق