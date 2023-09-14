عامل يصيب نفسه بطلق ناري بالبطن أثناء عبثه بسلاح ناري بطما

استقبل مستشفى طما المركزي عامل في العقد الرابع من العمر يقيم بناحية أم دومة دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابًا بطلق ناري بالبطن من الناحية اليسرى فتحتي دخول وخروج أصاب نفسه بالخطأ أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته حال تواجده بمنزله وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي وضبط السلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة من المستشفي بوصول "علي . م . ف . م" 40 سنة عامل ومقيم بناحية أم دومة / دائرة المركز مصاباً بطلق ناري بالبطن من الناحية اليسرى فتحتي دخول وخروج وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب أفاد بأنه أثناء تواجده بمنزله وحال قيامه بالعبث بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ نجم عنها إصابته ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك .





تم ضبط السلاح المستخدم وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.