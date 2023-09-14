فتاة تسطر نهاية حياتها بقرص لحفظ الغلال بطهطا

استقبل مستشفى طهطا العام فتاة في بداية العقد الثالث من العمر تقيم بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج مصابة بحالة تسمم وتوفيت عقب وصولها وبسؤال والدها أفاد بتاولها قرص لحفظ الغلال أثناء تواجدها بالمنزل عن طريق الخطأ وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول "هبة . ع . م . س" 22 سنة لا تعمل ومقيمه دائرة المركز مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول قرص لحفظ الغلال وتوفيت عقب وصولها .





بالإنتقال والفحص وسؤال والدها "علي . م . س . ط" 60 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء تواجد نجلته المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابتها ووفاتها ونفى الشبهة الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .