محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس الهيئة العامة للكتاب

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبة بمدينة شرم الشيخ، الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، وذلك للتحضير لإقامة معرض شرم الشيخ الأول للكتاب والذي يقام في مدينة شرم الشيخ في النصف الأول من أكتوبر من العام الجاري، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لنصر أكتوبر.

ويقام المعرض تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وأكد "بهي الدين" أن خلال لقائه بمحافظ جنوب سيناء، أن المعرض يأتي ترسيخا لمبدأ العدالة الثقافية والحرص على تعزيز قيم الثقافة المصرية ونشر الوعي بأهمية الكتاب والقراءة.