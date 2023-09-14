تاياني: على أوروبا فعل المزيد فيما يتعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية

شدّد نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني على ضرورة أن تفعل أوروبا المزيد فيما يتعلق بظاهرة الهجرة غير الشرعية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال تاياني، في تصريحات إذاعية، "فيما يتعلق بظاهرة الهجرة، يتعين على أوروبا أن تفعل المزيد. ولا ينبغي أن نعزل أنفسنا عن أوروبا، بل يجب علينا أن نقنعها بالالتزام بالحقائق وليس بالكلمات فحسب. نحن بحاجة إلى تطبيق الاتفاقيات، بما في ذلك الاتفاقية الموقعة مع تونس”.

وحول قرار فرنسا وألمانيا بوقف وصول المهاجرين إلى إيطاليا، قال تاياني إن "اتفاقية دبلن لم تعد ذات صلة. لقد تغير العالم ولا يمكننا التفكير في تنظيم أوضاع اليوم باتفاقيات عفا عليها الزمن. نحن بحاجة إلى المزيد من الشجاعة والمزيد من التصميم. نحن بحاجة إلى التزام الجميع".

وتعليقا على تصريحات وزير البنية التحتية والنقل ماتيو سالفيني، التي مفادها أن هناك اتجاها وراء نزوح المهاجرين، قال تاياني: “لا أعرف إذا كان هناك اتجاه لذلك. سيكون لدى سالفيني أخبار لا أملكها".