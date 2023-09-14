أحمد الجمل يكشف أسرار تكوين ثروة المليون من الصفر

يتساءل الكثير من المتابعين عن كيفية النجاح في مجال ريادة الأعمال وكيفية تكوين ثروة من الصفر، وهو ما يجيب عنه البلوجر أحمد الجمل، من خلال سلسلة فيديوهات قصيرة على موقع تيك توك، حيث يستضيف خلال حلقاته رواد أعمال، للحديث عن مجال ريادة الأعمال وكيفية تكوين الثروة وصناعة الأموال.

يناقش أحمد الجمل في فيديوهاته عدد من الموضوعات الاقتصادية والمالية، أبرزها: How to make money، كيف تبدأ مشروعك، كيف تؤسس شركتك الصغيرة، كيف تبدأ ثروتك من الصفر إلى مليون دولار.

كما يوجه الجمل، نصائح لتكوين الثروة وريادة الأعمال، فضلا عن استضافته عدد من رواد الأعمال العرب من مختلف دول الخليج للحديث عن تجاربهم الناجحة في ريادة الأعمال.

حققت فيديوهات أحمد الجمل ملايين المشاهدات على تطبيق تيك توك وحقق المزيد من التفاعل والنجاح منذ انطلاقه، حيث وصل إحدى فيديوهاته إلى 5 مليون مشاهدة، وهو فيديو يتحدث عن التجارة الإلكترونية وكيفية تكوين أول مليون من عشرين درهم إماراتي فقط.