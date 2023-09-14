واصل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، توزيع الحقائب المدرسية على الطلاب والطالبات الأكثر احتياجًا للرعاية، حيث تم توزيع 350 حقيبة مدرسية، للمساعدة في مواجهة أعباء الحياة واحتياجات الحياة الضرورية، تزامنا مع قرب بدء الدراسة العام الدراسي الجديد 2023-2024.

جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والطلاب والأسر الأكثر احتياجًا.

وقال اللواء عصام سعد إن المحافظة ترغب في التعاون مع مختلف الجهات والجمعيات والمؤسسات المدنية الفاعلة لتحقيق التكافل الاجتماعي للمواطنين وتوفير أقصى قدر من الاهتمام للأسر الأكثر ضعفًا وتقديم الخدمات والرعاية اللازمة لهم في كافة المجالات. وذلك تطبيقًا لمبادرة الحياة الكريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأشد احتياجا، مؤكدا ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع المدني. والوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة لدعم عملية التنمية وزيادة أنشطة المشاركة المجتمعية.

وفي نهاية الحفل قام المحافظ بتسليم بعض الحقائب المدرسية والمستلزمات المدرسية لطلاب بعض المدارس من الأسر الأشد احتياجا والذين تم اختيارهم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وفقا للبحث الميداني والمراجعات اللازمة للاختيار وفقا لها. إلى الشروط والمعايير التي تم وضعها سابقاً ضمن فعاليات مشروع ابنتي العزيزة. كما اهتم المحافظ بالتقاط الصور الجماعية والتذكارية مع الطلاب والطالبات المشاركين.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ أسيوط قام بتوزيع الدفعة الأولى من الحقائب المدرسية الأسبوع الماضي بإجمالي 350 حقيبة، خلال حفل أقيم بديوان عام المحافظ. وسيتم توزيع باقي الحقائب المدرسية خلال الأيام القادمة. حيث أن الهدف هو توزيع 1000 حقيبة ظهر مدرسية.

محافظ أسيوط يوزع 350 حقيبة مدرسية على الطلاب المحتاجين

محافظ أسيوط يوزع 350 حقيبة مدرسية على الطلاب المحتاجين

محافظ أسيوط يوزع 350 حقيبة مدرسية على الطلاب المحتاجين

محافظ أسيوط يوزع 350 حقيبة مدرسية على الطلاب المحتاجين

محافظ أسيوط يوزع 350 حقيبة مدرسية على الطلاب المحتاجين

محافظ أسيوط يوزع 350 حقيبة مدرسية على الطلاب المحتاجين

محافظ أسيوط يوزع 350 حقيبة مدرسية على الطلاب المحتاجين