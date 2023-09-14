إعلان حالة الطوارئ بإيطاليا للحد من الهجرة غير الشرعية

أعلنت الحكومة الإيطالية في لامبيدوزا حالة الطوارئ بعد ارتفاع أعداد المهاجرين الواصلين عبر البحر بعد ما يقرب من 48 ساعة من الوصول المستمر أثناء الليل، و يوجد حاليًا 4,457 شخصًا في النقطة الساخنة بمنطقة إمبرياكولا، ومن المتوقع نقل ما يقرب من ألفين في ذلك اليوم.

وصرح وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء بأن "أوروبا وحدها لا تكفي للتعامل مع مثل هذه المشكلة الهائلة، التي لا تؤثر على أفريقيا بأكملها فحسب، بل تؤثر أيضًا على تدفق اللاجئين من طريق البلقان لأن المشكلة تكمن في المنبع ، وإذا لم يتم تنفيذ خطة حقيقية لإفريقيا فلا مخرج" ، ولهذا السبب أشركنا الأمم المتحدة ومجموعة العشرين وعملنا على مؤتمر دولي كبير يجب أن يكون بداية عملية حقيقية لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل.



وأشار مجلس المدينة أمس بإعلان حالة الطوارئ في أعقاب موجة وصول المهاجرين إلى الجزيرة وبعد 48 ساعة من الفوضى وهبوط 2,154 مهاجرًا أمس (مع 51 قاربًا صغيرًا) و5,112 آخرين مع 110 قوارب يوم الثلاثاء، لم يتم الهبوط في الساعات القليلة الماضية ، و يوجد حاليًا 4,457 مهاجرًا في النقطة الساخنة بمنطقة إمبرياكولا، ومن المقرر إجراء المزيد من عمليات النقل اليوم ، وسيغادر الجزيرة ما يقرب من ألفي شخص: 453 شخصًا على متن السفينة المخصصة للنقل، وسيتوجهون إلى تراباني؛ و سيتم نقل 480 مع السفينة المخصصة "Veronesi" إلى أوغوستا؛ 700 مع العبارة Galaxy التي ستبحر إلى بورتو إمبيدوكلي و 300 مع السفينة العسكرية Orione التي ستذهب إلى كاتانيا. وسوف تستمر غدا مع 2270 شخصا آخرين.

وأكد وزير الدفاع والداخلية بفعل كل ما هو ممكن إنسانيا ونعمل أيضا لمواجهة حالة الطوارئ ، لكن عدم الاستقرار في منطقة جنوب الصحراء الكبرى قد يؤدي إلى إذا كانت هناك حاجة إلى تعبئة دولية كبيرة ودراماتيكية، فإن استقبال المهاجرين غير الشرعيين يثقل كاهلنا بالكامل.

ثم يشرح تاجاني قائلاً: "سنتناول بالفعل خطة الاتحاد الأوروبي بشأن تونس في نيويورك يوم الاثنين سنجتمع نحن وزراء الخارجية الأوروبيين ، وسنناقش كيف يجب على المؤسسات الأوروبية أن تعمل معًا من أجل التنفيذ الفوري للخطة الخاصة بتونس ".

وأوضح الوزير أن فرنسا وألمانيا "تواجهان مشكلة هجرة ثانوية، ولدينا مشكلة أساسية تتطلب مساعدة واستقبالًا فوريًا ، أنهم نفس المهاجرين الذين لا يريدون البقاء هنا ولكنهم يذهبون إلى ألمانيا، وأحيانًا إلى فرنسا، أو إلى فنلندا، نحن نتحرك في اتجاهين: نحن نؤيد خط الحزم، ونبذل قصارى جهدنا لوقف المهربين، وعندما نتمكن من إعادة المهاجرين غير الشرعيين، فإننا نعمل على زيادة الحصص لاستقبال المهاجرين النظاميين، وهو أمر مختلف عن المهاجرين غير الشرعيين" ،لكن "المشكلة تكمن في المنبع.

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