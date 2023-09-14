محافظ أسيوط يوافق على افتتاح 57 غرفة جديدة بالمدارس الحكومية

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على افتتاح 57 غرفة جديدة ببعض مدارس اللغات الحكومية لمرحلة رياض الأطفال "kg1" بمختلف مراكز المحافظة للعام الدراسي (2023-2024) وذلك لاستيعاب أكبر عدد من المدارس عدد الاطفال. التقديم وفق توصيات اللجنة المشكلة من مديرية التربية والتعليم ووفقاً لقواعد القبول التي تنظم القبول، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وإيجاد حلول عاجلة للأعداد المتزايدة من الأطفال المتقدمين للالتحاق رياض الأطفال في المدارس الحكومية والخاصة، وخفض سن قبول الأطفال في تلك المدارس.

وذلك تنفيذًا للأهداف الإستراتيجية للتعليم وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم، وذلك خلال اللقاء الذي عقد بحضور عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد إبراهيم دسوقي. وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة المباني التعليمية بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني. وفي المحافظة هويدا سيد التماوي مدير عام التربية الخاصة بالمحافظة. المديرية، حنان أحمد ناجي مدير عام رياض الأطفال بالمديرية، وسلوى فوزي مديرة الشئون المالية والإدارية بالمديرية.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء نتائج عمل اللجنة المشكلة من قيادات مديرية التربية والأبنية التعليمية لحل مشكلة ارتفاع الطلب على رياض الأطفال في المدارس الحكومية والخاصة ووضع الحلول العاجلة لاستيعاب العدد الأكبر. . عدد الأطفال المتقدمين للمدارس، فيما يتم وضع حلول جذرية للتغلب على ذلك مستقبلاً.

وقال محافظ أسيوط، إنه تمت الموافقة على افتتاح 57 غرفة جديدة لغير النمو بمختلف رياض الأطفال بالمحافظة، منها 40 غرفة بمدارس اللغات الحكومية، و17 غرفة لغير نمو بالمدارس الخاصة. الفصول الدراسية التي تم افتتاحها في السنوات السابقة لاستيعاب الطلاب الجدد والاستفادة من الأماكن الفارغة في المدارس الحكومية والخاصة، بناء على تقرير اللجنة، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وللمحافظة على سير وانتظام العملية التعليمية .

وأكد المحافظ أنه تم وضع حلول عاجلة لاستيعاب أطفال رياض الأطفال في المدارس الحكومية والخاصة، مع إمكانية فتح غرف وفصول رياض أطفال جديدة واستغلال المساحات في المدارس الخاصة، بدءاً بتوصيات اللجنة المشكلة. برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية بعض مديري التعليم العام والتجريبي والخاص ورياض الأطفال وهيئة الأبنية التعليمية لدراسة المقترحات ووضع الحلول العاجلة لاستيعاب الأطفال من رياض الأطفال "الخاصة والعامة والمتميزة". المدارس وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لها وحفاظا على تقدم وانتظام العملية التعليمية والتي تم فحصها من قبل اللجنة المشكلة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان مستقبل أبنائنا الطلاب وتحقيق أهداف التعليم استراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم

وأشار إلى أن مدينة أسيوط شهدت مؤخرًا إنشاء العديد من المدارس الرسمية للغات لاستيعاب الطلب المتزايد من المتقدمين للمدارس الرسمية (التجريبية) ومدارس اللغات، مضيفًا أن إجمالي عدد المدارس التي تم إنشاؤها تحت إشراف وتنفيذ البرنامج وصلت هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة القرى الأكثر احتياجًا إلى 88 مدرسة في إطار مشروعات العيش الكريم، بإجمالي عدد 1227 فصلًا دراسيًا، بتكلفة 430.2 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي عدد المدارس المشروعات التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط على مدار 8 سنوات، من ضمنها مدارس الحياة الكريمة، 495 مدرسة، بإجمالي عدد 7750 فصلاً دراسيًا وبتكلفة إجمالية 2 مليار 286 ألف جنيه، مشيرًا إلى إنشاء مدارس جديدة وزيادة عدد الفصول هدف رئيسي للمحافظة من أجل تحسين النظام التعليمي وتقليل كثافة الطلاب في الفصول الدراسية وتحقيق هدف خفض الكثافة تدريجيا وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأهالي المحافظة وخاصة في البلدات الأكثر احتياجا .

محافظ أسيوط يوافق على افتتاح 57 غرفة جديدة بالمدارس الحكومية ورياض الأطفال

محافظ أسيوط يوافق على افتتاح 57 غرفة جديدة بالمدارس الحكومية ورياض الأطفال

محافظ أسيوط يوافق على افتتاح 57 غرفة جديدة بالمدارس الحكومية ورياض الأطفال

محافظ أسيوط يوافق على افتتاح 57 غرفة جديدة بالمدارس الحكومية ورياض الأطفال

محافظ أسيوط يوافق على افتتاح 57 غرفة جديدة بالمدارس الحكومية ورياض الأطفال

محافظ أسيوط يوافق على افتتاح 57 غرفة جديدة بالمدارس الحكومية ورياض الأطفال