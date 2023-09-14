رامي ربيعة: لو كنت مكان إمام عاشور لما إنضممت للأهلي

علق إمام عاشور مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن إنضمام إمام عاشور للأهلي، في الصفقة التي أثارت الجدل خلال الانتقالات الصيفية الجارية بصفته لاعب سابق لنادي الزمالك الغريم التقليدي للأهلي.

وعبر رامي ربيعه عن رأيه في انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي وقال:"وجهة نظره مثلما قام حسام وإبراهيم حسن في السابق وانتقالهم من الأهلي والزمالك، لكن رأيي انتقاله مجازفة، لكن سبق وأن حصلت في انتقال مؤمن زكريا ونجحت".

وأكمل تصريحاته :" لو كنت مكان إمام عاشور كنت سأخاف القيام بهذه الخطوة والإنضمام للأهلي، لكن في غرفة ملابس النادي الأهلي نحاول دخول اللاعب لأجواء الفريق".

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 بتوقيت الجزائر وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.