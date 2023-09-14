تطورات الحالة الصحية للناجية من هجوم "قرش دهب"

كشفت مصادر طبية بمحافظة جنوب سيناء تطورات الحالة الصحية للسيدة التي تعرضت لهجوم سمكة قرش في منطقة اللاجون بدهب.

إن الناجية تدعى زينب أحمد، 34 عامًا، تقيم في منطقة كامب شيزار بالإسكندرية، وحالتها الصحية مستقرة وتخضع للعلاج بمستشفى شرم الشيخ.

يذكر أن الناجية كانت تسبح على بعد 24 مترًا من الشاطئ في منطقة اللاجون بدهب، حين هاجمتها سمكة قرش، على حسب أقوال المسؤولين بالشاطئ.

أعلنت وزارة البيئة إغلاق الشاطئ الذي تعرضت فيه المصطافة لهجوم سمكة قرش، والتنسيق مع محميات جنوب سيناء ومحافظة جنوب سيناء.

وقامت المحميات بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وغواصي دهب بالقيام بدوريات بحرية لاصطياد سمكة القرش التي قامت بالهجوم على المصطافة المصرية.