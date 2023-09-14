شروط الحصول على منحة الوفاة من وزارة التضامن

منحة الوفاة .. يسعى الكثير من المواطنين على الحصول على منحة مالية تساعدهم على قضاء حوائجهم، خاصة مع ارتفاع الأسعار المستمر، مما دفع وزارة التضامن تبدأ فى الاهتمام بالأسر الأكثر احتياجا، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة، حيث جاءت منحة الوفاة أحد أبرز المنح التي تقدمها الوزارة للمواطنين.

تمنح هيئة التأمينات منحة الوفاة للمؤمن عليهم أو أصحاب المعاش منحة مالية، تقدر بقيمة شهر للمعاش عن شهر الوفاة والشهرين التاليين له، كما يتم ذلك إضافة إلى أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة للأبناء، وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة.

الشروط المطلوب توافرها للحصول على استحقاق صرف منحة الوفاة

- يتم صرف منحة الوفاة حال وفاة صاحب المعاش.

- يجب أن يتم تقديم الطلب على النموذج رقم 105 بشأن تحديد المستحقين من منحة الوفاة.

- يجب توافر شروط الاستحقاق في المعاش، إذا لم يتم تحديد المستفيدين على النموذج رقم 105.

خطوات الحصول على منحة الوفاة من الهيئة القومية للتأمينات

تقديم طلب صرف المنحة

استيفاء مستندات استحقاق المعاش

الأوراق المطلوبة للحصول على منحة الوفاة من الهيئة القومية للتأمينات

شهادة وفاة صاحب المعاش

النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش

المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين للمعاش