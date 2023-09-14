الدوري السعودي.. جدول الترتيب قبل انطلاق الجولة السادسة

ساعات قليلة تفصلنا عن إستنئاف مسابقة الدوري السعودي، وذلك بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي، لتدب الروح من جديد في الملاعب السعودية بإقامة مباراتين من العيار الثقيل، عندما يلتقي اتحاد جدة مع الاخدود، والوحدة مع ضمك.

ومع الأسابيع الأولي للدوري السعودي يشتعل الصراع مبكرًا علي تصدر قائمة الدوري، وذلك بعد كوكبة النجوم التي أستقطبتها الأندية خلال الميركاتو الصيفي.

ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة السادسة

المركز الأول : الهلال 13 نقطة

المركز الثاني : التعاون 13 نقطة

المركز الثالث : الاتحاد 12 نقطة

المركز الرابع: الأهلي 12 نقطة

المركز الخامس : الاتفاق 10 نقاط

المركز السادس : النصر 9 نقاط

المركز السابع: الفتح 8 نقاط

المركز الثامن : الفيحاء 6 نقاط

المركز التاسع: الوحدة 6 نقاط

المركز العاشر: أبها 6 نقاط

المركز الحادي عشر : الطائي 6 نقاط

المركز الثاني عشر: الخليج 5 نقاط

المركز الثالث عشر: الأخدود 4 نقاط

المركز الرابع عشر: الرائد 4 نقاط

المركز الخامس عشر: الرياض 4 نقاط

المركز السادس عشر: ضمك 3 نقاط

المركز السابع عشر : الشباب نقطتين

المركز الأخير: الحزم نقطتين