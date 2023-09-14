تعرف على شروط والأوراق المطلوبة للتقديم بمعهد تمريض إسنا

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن انطلاق الرابط الرسمي، وفتح باب التقدم لطلاب الشهادة الاعدادية أبناء مدينة إسنا أحد مراكز محافظة الأقصر، وذلك للتسجيل الالكتروني في معهد الرعاية التمريضية لمدينه اسنا والذي تم ضمه ضمن أحدي المعاهد التمريضية للهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر.

https://forms.gle/yShJt27dQMwJNsBo9



وذكرت الهيئة في بيان أنه يلزم ضرورة مراجعه المتقدمين للاشتراطات التالية قبل البدء في التسجيل علي النحو التالي:

◀️ أولا فيما يخص آلية التسجيل الالكتروني في (الجوجل فورم)

يتم التأكد من توافر( جميع )

المستندات التالية علي هيئة ملفات (PDF ) فقط لا غير لرفعها مباشرة علي الرابط وهي :

▪️شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب المتقدم

▪️صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

▪️بيان نجاح الشهادة الاعدادية عن العام الدراسي 2023/2022 لطلاب مركز إسنا وبحد ادني 260 درجة

علما بأنه رفع وتقديم المستندات المطلوبه متاح مرة واحدة فقط لكل طالب .



◀️ أما بالنسبة للاشتراطات العامة فهي كالاتي:



▪️المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

▪️الحصول على الشهادة الاعداديه فى ذات عام التقدم .

▪️ان يكون المتقدم من ابناء مدينة إسنا و التى حصل منها على الشهاده الاعداديه .

▪️الا تكون الطالبه متزوجه ولا يتم الزواج اثناء فتره الدراسه .

▪️ضروره اجتياز الاختبارات الاتيه:(الاملاء فى اللغه العربيه ، اللغه الانجليزيه ، الحاسب الالى)

▪️اجتياز كشف الهيئه والاختبار النفسى بنجاح.

▪️لياقه الكشف الطبي بواسطه اللجان الطبيه بالهيئة العامة للرعاية الصحية ( كشف نظر ، كشف باطنة ، اختبار مخدرات ).

▪️المصاريف الدراسية ١٠٠٠٠ (عشره الاف جنية مصري) لكل صف دراسي ورسوم سحب الملف ٧٥٠ ج لا ترد.



▪️يتم استلام كراسه الشروط عن طريق ولى الامر بعد انتهاء التقديم الالكتروني باكتمال اعداد المتقدمين المستوفيين للشروط والاعلان عنهم بشكل رسمي .

مع تمنيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بدوام التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات.