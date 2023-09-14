محاضرات أسبوعية لتعليم الطلاب الموهوبين اللغة المصرية القديمة في متحف كفرالشيخ

في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والسياحة والأثار

شهد متحف كفرالشيخ، تنفيذ ورشة عمل للطلاب الموهوبين، لتعليم مبادئ أبجدية اللغة المصرية القديمة ، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، والدكتور أسامه فريد، مدير متحف كفرالشيخ، والدكتور السيد البنا، مدير عام التسجيل والتوثيق بالدلتا.

جاء ذلك وفقاً لخطة النشاط الصيفي لمكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، وتوجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والسياحة والأثار، بمشاركة 20 طالباً وطالبة من طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية والثانوية في متحف كفرالشيخ.

و شارك في الندوة محمد الدفراوى، موجه عام التربية الاجتماعية، ومحمد زكى حلمى، رئيس مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، ومحمد خالد عبدربه، وأسامة السعيد، عضو توجيه التربية الاجتماعية، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ محمد عبدالله، إنه يتم عقد المحاضرات، يوم من كل أسبوع خلال شهرسبتمبر 2023، ليستفيد الطلاب من ذوي الخبرة من المسئولين بالمتحف، وما يضمه المتحف من قطع أثرية تعود لعدد من العصور القديمة، الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية.

ووجه عبدالله، الشكرإلى مسئولي المتحف لدعم وتعليم للطلاب، والاهتمام بالطلاب بجميع المراحل التعليمية أثناء الزيارات، للمتحف.