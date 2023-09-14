ننشر أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق البحيرة

قامت (بوابة الوفد) بجولة داخل بعض أسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة، في الساعات الاولي من نهار اليوم الخميس ،حيث إستمر إرتفاع أسعار الطماطم والتي تراوحت مابين 18 إلي 25جنيها للكيلو ،كذلك إرتفعت أسعار البصل التي تراوحت مابين 20 إلي 25جنيها للكيلو ،وتراوحت

أسعار البطاطس حيث تراوحت مابين 12 إلي 16جنيها للكيلو

، كما تراوحت أسعار الكوسة بين 15 إلي 20جنيها للكيلو ،

والباذنجان من 5إلي 7جنيهات للكيلو ،

وتراوحت أسعارالفلفل الاخضر مابين 16إلي 20 جنيها للكيلو ،

14والخيار مابين 10إلي 14جنيها للكيلو ،كما تراوحت أسعار

35البامية مابين 30إلي 35جنيها للكيلو ، وكذلك الملوخية مابين

8إلي 10جنيهات،وتراوحت أسعار الليمون مابين 10 إلي 12جنيها للكيلو .

وفي أسواق الفاكهة تراوحت إرتفعت أسعار العنب مابين 30إلي 35جنيها للكيلو.

بينما تراوحت أسعار التين مابين 28إلي 35جنيها للكيلو ,

وتراوحت أسعار المانجو مابين 25إلي 60جنيها للكيلو، وتراوحت

أسعار التفاح الأحمر مابين 30إلي 40جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 16إلي 22جنيها للكيلو،بينما تراوحت أسعار

البرقوق مابين 30إلي 35جنيها للكيلو .