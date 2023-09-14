طقس المنيا.. حار نهارا  لطيف ليلا والعظمى 36 درجة

تشهد محافظة المنيا ، اليوم الخميس 14 سبتمبر ، طقس حار نهارا ليطف ليلا على ربوع البلاد ، وسجلت درجات حرارة العظمى 36 والصغرى 23 درجة ، وذلك بحسب تقرير خبراء هيئة الأرصاد الجوية .

وجاء بتقرير الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس ، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وجاءت درجات الحرارة اليوم الخميس ، القاهرة العظمى 34 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 37 والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 والصغرى 28 درجة، المنيا العظمى 36 والصغرى 23 درجة .