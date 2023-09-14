قصور الثقافة تناقش محو الأمية والتنمية المستدامة بثقافة الفيوم

عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس بالفيوم محاضرة بعنوان

"محو الأمية والتنمية المستدامة " بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية،

وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

محو الأمية

تحدث خلال الحاضرة الأديب أحمد طوسون حول تعريف '' الأمية '' بأنها عدم معرفة القراءة والكتابة وفهمها، والشخص الأمي هو الشخص الذي فات سن تعليمه وظل جاهلاً بالقراءة والكتابة، كما قال أن محو الأمية يعد من القضايا الهامة التي تسعى مصر في القضاء عليها وقد تم إدراجها ضمن رؤية مصر 2030، والتي تؤكد على "ضمـان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع "، وقد وضعت الدولة خطة استراتيجية لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، وكثفت جهودها في المناطق التي بها زيادة سكانية عالية، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم العمل على دمج فصول محو الأمية، تحت شعار "حياة كريمة بلا أمية "، حيث تعتبر محو الأمية بمثابة محرك للتنمية المستدامة، كما أن محو الأمية ليست بالعملية السهلة فهي تحتاج أولاً إلى إرادة ووعي شديد بمخاطر تفاقم مشكلة الأمية، وتحتاج أيضاً إلى تكاتف جميع الجهات، وإلى وجود ثقافة التطوع لدى المهتمين بمواجهة قضية الأمية خاصة الشباب، وأكد إن محو الأمية هو حق أساسي من حقوق الإنسان لتحقيق التنمية المستدامة وإستكمال مسيرة التنمية.

جاء ذلك بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.

دور الفلاح فى المجتمع

ومن جانب آخر وتزامنا مع عيد الفلاح، عقدت مكتبة مطرطارس الفرعية محاضرة بعنوان '' أهمية دور الفلاح في المجتمع''، تحدث خلالها ربيع عبد الجواد أمين المكتبة حول دور الفلاح المصري، وما يقوم به من أعمال، وما يميّزه من صفات منها التحلى بالصبر، المثابرة، ولدور الفلاح أهمية لا تقل عن أي مهنة أخرى مثله مثل الطبيب والمهندس، وتكمن أهمية دور الفلاح في العناية بالأرض وتهيئتها للزراعة للحصول على محصول جيد، مما يساهم في زيادة العملة الصعبة الوافدة إلى البلد، إذا ما كانت نسبة الزراعة كبيرة ومتنوعة، وغير متوفرة في الدول الأخرى، إلي جانب أنه يحافظ على الاكتفاء الذاتي الغذائي، بزراعته لأنواع المحاصيل المختلفة، فالفلاح يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، بإعتبار حرفة الزراعة هي الداعم الأساسي للإقتصاد، ويزيد الرقعة الخضراء وما يترتب عليها من فوائد صحية ونفسية.

وفي سياق آخر، قدم قسم السينما بالفرع عرضا سينمائيا لفيلم الأطفال '' luck '' بمكتبة مطرطارس وسط تجاوب وإعجاب الأطفال، كما نفذت عفاف عبد التواب ورشة فنية لتعليم مشغولات الخرز، تم خلالها عمل عدد من الأساور والسبح بطريقة بسيطة بمشاركة الأطفال.

بينما نظم قسم ثقافة الطفل بالفرع مسابقة ثقافية فى المعلومات العامة، أدارتها تهاني أحمد أخصائي ثقافة الطفل، وذلك بمكتبة الفيوم العامة، فيما نظم بيت ثقافة طامية ورشة فنية للرسم الحر مع الأطفال، نفذها الفنان كارم ماهر.