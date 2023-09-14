استشاري تغيرات مناخية: ما حدث في ليبيا ظاهرة غريبة تستحق الدراسة (فيديو)

أكد الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، إن المنطقة العربية منكوبة للأسف في 2023 بزلزال سوريا والمغرب وما حدث في ليبيا.

ما حدث في ليبيا ظاهرة جديرة بالدراسة

وأضاف سمير طنطاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون": "ما حدث في ليبيا ظاهرة جديرة بالدراسة لأن الإعصار حدث في منطقة مغلقة، على الرغم من أن الأعاصير تحتاج إلى مساحات كبيرة مثل المحيطات، حتى تتشكل وتتحمل بكميات كثيرة من المياه.

وتابع: "الظواهر المناخية التي شهدناها مؤخرا خلال الـ 5 سنوات الماضية، نصفها الآن بأنها ظواهر مناخية متطرفة، فنجد تارة حرارة مرتفعة جدا، ومنخفضة جدا تارة أخرى، وموجات مطر بكميات غير معتادة، وهذه الكميات تتسبب في فيضانات مفاجئة نعاني منها في سيناء على سبيل المثال.

وأكد أن وجود أمطار وأعاصير هذه الفترة من السنة أمر مستجد على المنطقة، وجدير بالدراسة، وعلماء الأرصاد والمناخ سيقومون بدراسة الأمر.