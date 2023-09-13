الماليون منقسمون بشأن الرد على تصاعد العنف

بعد الهجمات الدامية الأخيرة في شمال مالي، يقول بعض الناس في باماكو إن على الحكومة النظر في استئناف الحوار مع الجماعات المسلحة أو زيادته.

وتجدد العنف المميت في شمال مالي في الأسابيع الأخيرة مما أدى إلى هجمات شنها متشددون إسلاميون على المدنيين وقوات الأمن.

قال سليمان كامارا، صاحب متجر، نحن جميعا ماليون، لذلك سيكون من الأفضل التحدث مع بعضنا البعض والعودة إلى طاولة المفاوضات.

إنه أفضل من القتال. لا يملك أي من الجانبين أي شيء يكسبه، لذلك سيكون من الصعب أن نعود إلى طاولة المفاوضات".

لكن عبد الله كوياتي، وهو صاحب متجر آخر، يقول إن الحوار لن يساعد مالي على استعادة أراضيها.

"إذا كنت تريد السلام ، فاستعد للحرب. إذا أعلنوا الحرب على مالي، فلا توجد مشكلة. نحن مستعدون لمواجهتهم، هذا طبيعي.

لن نتمكن أبدا من تحرير الشمال بدون حرب، وبعد الحرب سنتفاوض، لأننا جميعا سنعرف وزن بعضنا البعض.

سيكون هناك بالتأكيد ضحايا على كلا الجانبين، لكن هذا في الحقيقة جزء من استعادة الأراضي. الحرب ضرورية في هذه الحالة».

ويأتي تصاعد العنف بعد أن تخلي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قواعدها قبل انسحابها الكامل في نهاية العام.

أعلنت جماعات مسلحة من شمال مالي، أنها استولت على بلدة بوريم الرئيسية بين غاو وتمبكتو قبل الانسحاب مما أثار مخاوف من انهيار اتفاق سلام بين المتمردين السابقين والقوات الحكومية.

وقال مسؤول كبير بالجيش إن القوات استعادت السيطرة على مواقعها في بوريم بمساعدة دعم جوي.