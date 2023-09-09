موعد ومكان عزاء والدة تامر أمين

يستقبل الإعلامي تامر أمين عزاء والدته في مسجد الشرطة بشارع صلاح سالم يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة المغرب.

وكانت شيعت جنازة والدة الإعلامي تامر أمين إلي مثواها الأخير ، من مسجد السلام بمدينة نصر ، وقد وافتها المنية أمس بعد صراع طويل مع المرض، بحضور الإعلامي تامر أمين والإعلامي محمد الباز وعدد من الأهل والأصدقاء.

‎وكانت والدة الإعلامي تامر أمين قد نقلت إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وتوفيت بعد صراع مع المرض أمس الجمعة

وكان كشف الإعلامي علاء أمين، موعد ومكان عزاء والدته الراحلة، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: توفيت أمي إلى رحمة الله.. الآن أنا يتيم.. نسألكم الدعاء، العزاء في مسجد الشرطة بشارع صلاح سالم يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله بعد صلاة المغرب.

وشُيع جثمان والدة الإعلامي تامر أمين، ظهر اليوم من مسجد السلام بمدينة نصر، وسط انهيار نجلها تامر وحفيدتها، وصدمة وحزن نجلها علاء، ومواساة عائلتهم وأصدقائهم.

نعي نبيلة عبيد

ونعت الفنانة نبيلة عبيد وفاة والدة الإعلامي تامر أمين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» خلال الساعات القليلة الماضية، التي رحلت عن عالمنا أمس الجمعة متأثرة بأزمة صحية.

ونشرت نبيلة عبيد صورة عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «خالص عزائي للصديقين العزيزين الاعلامي علاء امين بسيوني والاعلامي تامر امين بسيوني في وفاة المغفور لها بأذن الله السيدة والدتهما حرم الأعلامي الكبير الراحل امين بسيوني، انا لله و انا اليه راجعون».