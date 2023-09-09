انهيار تامر أمين لحظة وصول جثمان والدته إلى مسجد السلام بمدينة نصر

توافد المعزين من الصحافة والإعلام والفن، إلى مسجد السلام بمدينة نصر، لتشييع جثمان والدة الإعلامي تامر أمين، التي وافتها المنية أمس الجمعة.

انهيار تامر أمين

وانهار تامر أمين لحظة وصول جثمان والدته إلى المسجد، وسط تأثر باقي المعزين.

وفاة والدة تامر أمين

وكانت والدة تامر، أمس الجمعة ، نقلت إلى إحدى المستشفيات بمدينة نصر لتلقي العلاج، لكن وفاتها المنية.

وأعلن الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» عن موعد تشييع الجنازة.

وقال عبد الراضي، وفق منشوره، «يشيع الجثمان ظهر غد من مسجد السلام في مدينة نصر. خالص العزاء للأستاذ تامر والعائلة الكريمة».

الإعلامي تامر أمين

الإعلامي تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني، هو إعلامي مصري ولد في 10 سبتمبر عام 1971 في مدينة القاهرة، ودرس في كلية الألسن قسم اللغة الإسبانية والإنجليزية وتخرج فيها عام 1996.

نشأ الإعلامي تامر لأسرة إعلامية، فوالده هو الإعلامي المعروف أمين بسيوني، الذي شغل منصب رئيس الإذاعة المصرية ورئيس مجلس الأمناء الأسبق وعضو اتحاد الكتاب ونقابة المهن السينمائية والمهن التمثيلية، وتوفي عام 2016.

أما شقيقه فهو الإعلامي تامر هو المذيع علاء بسيوني مقدم البرامج الدينية، ووالدته هي الكاتبة الصحفية عفاف يحيى التي كانت تعمل صحفية في جريدة الأخبار.

وكانت والدة الإعلامي تعاني من مشكلات صحية قبل أن توافيها المنية اليوم.