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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البيت الأبيض يُعلّق مُجددًا بشأن النزاع في أوكرانيا

جون كيربي
جون كيربي

 لا ترى الولايات المتحدة، إمكانية لإنهاء النزاع في أوكرانيا في الوقت الحالي بشروط تُرضي واشنطن، هكذا صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، مساء اليوم الأربعاء.

 وقال كيربي ردًا على سؤال حول إمكانية تسوية النزاع الأوكراني: "من الواضح أن هذا لن يحدث الآن".

 انسحاب القوات الروسية:

 وذكر شروط السلام التي ستقبلها واشنطن، معتبرًا أن من بينها "احترام سيادة" كييف وانسحاب القوات الروسية ونجاح أوكرانيا في استعادة أراضيها التي فقدتها.

 وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق أن الولايات المتحدة لا تسعى لإنهاء النزاع الأوكراني، بمواصلة الحديث عن تسوية وفق "صيغة زيلينسكي"، وأن إيمان الغرب بانتصار كييف أصبح أضعف.

 وشدد لافروف على أن واشنطن تكرر باستمرار أن جميع المفاوضات بشأن التسوية يجب أن تتم حصريًا وفقًا لشروط الأوكرانيين، أي على أساس "صيغة السلام" سيئة السمعة التي طرحها فلاديمير زيلينسكي.

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